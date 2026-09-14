ابقای حسین کلانتری در ریاست دانشگاه آزاد واحد کرج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، بیژن رنجبر در حکم خود، با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده و با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده حسین کلانتری خلیل‌آباد، بر ادامه فعالیت وی در جایگاه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج تأکید کرد.

در این حکم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مادی و معنوی دانشگاه و سرمایه‌های انسانی، به‌عنوان محورهای مورد انتظار از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، مورد توجه قرار گرفته و بر نقش این ظرفیت‌ها در اعتلای نظام آموزش عالی کشور و تحقق اهداف دانشگاه تأکید شده است.



لازم بذکر است ، حسین کلانتری خلیل‌آباد، استاد تمام پایه ۴۰ دانشگاه، پژوهشگر و متخصص حوزه‌های شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و توسعه محیط‌های شهری و روستایی است و بیش از ۳۵ سال سابقه فعالیت علمی، پژوهشی و مدیریتی در حوزه آموزش عالی دارد.

وی در طول فعالیت حرفه‌ای خود، مسئولیت‌های مختلف دانشگاهی، پژوهشی و اجرایی را بر عهده داشته است. ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و واحد اراک، مدیریت در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه آموزش و فعالیت‌های مدیریتی و پژوهشی در جهاددانشگاهی و مراکز مطالعات شهری و روستایی،رییس پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری ، معاون فرهنگی دانشگاه هنر و شهردار اردکان بخشی از سوابق اجرایی وی است.

کارنامه علمی و پژوهشی کلانتری خلیل‌آباد نیز با مجموعه‌ای از عناوین و افتخارات ملی همراه است. کسب عنوان دومین محقق بسیجی نمونه کشور، مدیر پژوهشی نمونه کشور در سال ۱۳۹۰، پژوهشگر نمونه کشور در سال ۱۳۸۹، پژوهشگر برتر استان تهران در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، دانشجوی نمونه دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، جهادگر نمونه جهاددانشگاهی در سال ۱۳۹۸ و برگزیده چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی و نخبه علمی کشور در سال ۱۳۸۹، از جمله این عناوین است.

در حوزه فعالیت‌های پژوهشی نیز، اجرای بیش از ۵۰ طرح پژوهشی شهری و زیست‌محیطی ، انجام بیش از ۱۷۲ طرح هادی روستایی در سراسر کشور، تألیف و ترجمه ۲۱ عنوان کتاب، انتشار بیش از ۲۰۰ مقاله علمی ـ پژوهشی، علمی ـ ترویجی و همایشی و راهنمایی و مشاوره بیش از ۱۲۰ پایان‌نامه و رساله دانشگاهی، بخشی از سوابق علمی و پژوهشی وی را تشکیل می‌دهد.

دکتر کلانتری خلیل‌آباد همچنین در حوزه‌های شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، توسعه شهری و روستایی و مطالعات زیست‌محیطی، فعالیت‌های علمی و تخصصی متعددی داشته است.

با صدور حکم جدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حسین کلانتری خلیل‌آباد به فعالیت خود در جایگاه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج ادامه خواهد داد.