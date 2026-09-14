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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

سوپر نفتکش«الگایا» در برخورد با مین دریایی منفجر شد

سوپر نفتکش«الگایا» در برخورد با مین دریایی منفجر شد

فرماندهی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: سوپر نفتکش «الگایا» در جنوب تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین‌های دریایی منفجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: سوپر نفتکش «الگایا» به شماره دریانوردی ۹۳۲۵۳۳۶ که قصد عبور از منطقهء ممنوعه در جنوب تنگه هرمز را داشت،بر اثر برخورد با مین های دریایی منفجر شد.

این نهاد نظامی در ادامه افزود: تلاش برای مهار آتش بی نتیجه بوده و کل نفتکش در شعله های آتش گرفتار شده است پیش از این نسبت به خطرناک بودن معبر غیر قانونی هشدار داده شده بود. نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند تنگه هرمز مسدود و همچنان تحت کنترل هوشمند ما است.

کد مطلب 6947297

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    نظرات

    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
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      پاسخ
      شما قایق ماهی گیری بزنید، در عوض ما نفکش می زنیم.

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