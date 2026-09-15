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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۱

وال استریت ژورنال: اوضاع ناشی از جنگ علیه ایران بحرانی است

وال استریت ژورنال: اوضاع ناشی از جنگ علیه ایران بحرانی است

روزنامه وال استریت ژورنال به اوضاع بحرانی در بخش انرژی به دلیل تبعات ناشی از تجاوز علیه ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مشاوران حوزه انرژی گزارش داد که در سایه نبود چشم انداز حل و فصل جنگ علیه ایران، اوضاع در حال خارج شدن از کنترل است.

بر اساس این گزارش، رئیس اجرایی شرکت شورون در جریان یک نشست در ایالت تگزاس آمریکا اذعان کرد که این شرکت تا حد زیادی از سازوکارها و ابزارهای کاهش ریسک قیمت ها و تأمین انرژی استفاده کرده است.

وی اضافه کرد که حواشی ذخیره دیگر در سطح قبل از آغاز این بحران قرار ندارد و دلیلی برای این که فکر کنیم قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد وجود ندارد.

این در حالی است که مقامات آمریکایی به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بارها برای کاهش بار فشار روانی ناشی از تجاوز به ایران مدعی شده اند قیمت نفت در کوتاه مدت کاهش پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 6947438

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