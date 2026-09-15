به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ گزارش داد که هزینه اجاره یک نفتکش در مسیر خلیج فارس تا چین برای نخستین بار از یک میلیون دلار در روز فراتر رفت.

بر اساس این گزارش، جهش بی سابقه هزینه اجاره نفتکش ها به دلیل کاهش تعداد کشتی هایی است که آماده عبور از تنگه هرمز در سایه افزایش تنش های نظامی منطقه هستند.

پیشتر نیز خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که اطلاعات منتشر شده در حوزه دریانوردی حاکی از آن است که تردد کشتی ها در تنگه هرمز در سایه تنش های نظامی موجود همچنان ضعیف بوده و کاهش پیدا کرده است.

روز گذشته نیز رویترز تاکید کرده بود که بر اساس داده های دریانوردی تردد کشتی ها در تنگه هرمز در ابتدای هفته جاری کمتر از میانگین ۱۰ روز گذشته(۱۴ کشتی) بوده است.