به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید واحد تولیدی مرغ تخم‌گذار در شهرستان ازنا با اشاره به آمار واحدهای فعال، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۹ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت یک میلیون و ۶۵۰ هزار در استان فعالیت دارند که سالانه حدود ۱۵ هزار تن تخم‌مرغ تولید می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه سرانه مصرف استان حدود ۲۲ هزار تن در سال است، افزود: باوجود ظرفیت‌های موجود، در تأمین نیاز کامل استان با کسری مواجه هستیم و سالانه حدود هفت هزار تن تخم‌مرغ از سایر استان‌ها تأمین می‌شود. بااین‌حال، برنامه‌های توسعه‌ای خوبی در دستور کار قرار دارد؛ به‌طوری که با بهره‌برداری از واحدهای در دست اقدام، پیش‌بینی می‌شود حدود دو هزار و ۵۰۰ تن به ظرفیت تولید استان اضافه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: علاوه بر این، موافقت‌های اصولی متعددی برای راه‌اندازی واحدهای جدید صادر شده است که در صورت بهره‌برداری کامل از این طرح‌ها، استان لرستان به خودکفایی کامل در تأمین تخم‌مرغ موردنیاز خود خواهد رسید.

صیادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی بهره‌برداران، گفت: حمایت از تولیدکنندگان اولویت اصلی ماست. در همین راستا، به‌زودی جلسات ویژه‌ای را با مدیریت بانک کشاورزی استان برای رفع مشکلات بدهی‌های بانکی و چالش‌های شرکت‌های بذری برگزار خواهیم کرد تا با مرتفع‌سازی این موانع، مسیر تولید و اشتغال در این واحدها هموارتر شود.

وی ضمن تأکید بر نقش‌آفرینی واحدهای تولیدی شهرستان ازنا در اقتصاد کشاورزی استان، اظهار امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، شاهد رونق هرچه بیشتر تولید در استان لرستان باشیم.