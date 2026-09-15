کتاب «جایگزین‌ های حبس» با محوریت اطفال و نوجوانان بزهکار منتشر شد

معصومه عطری نویسنده کتاب جایگزین حبس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع کتاب خود درباره جایگزینهای حبس برای اطفال و نوجوانان گفت: در این کتاب تلاش کردهام رویکردهای کیفری نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار و نقش جایگزین های حبس در اصلاح، بازپروری و بازگشت آنان به جامعه را بررسی کنم.
وی افزود: موضوع کتاب جایگزینهای حبس است، اما مسئله اصلی کتاب، اطفال و نوجوانانی هستند که مرتکب جرم میشوند؛ کودکانی که یک خطا نباید لزوماً تمام آینده آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا با بیان اینکه بزهکاری اطفال مسئلهای فراتر از مجازات است، اظهار کرد: وقتی درباره کودک یا نوجوان بزهکار صحبت میکنیم، باید به این موضوع توجه داشته باشیم که با فردی مواجه هستیم که هنوز فرصت تغییر، اصلاح و بازگشت به مسیر صحیح زندگی را دارد.
عطری ادامه داد: اصلاح و تربیت، بازگشت به جامعه و انتخاب واکنشی متناسب با شرایط طفل، از مهمترین دغدغههای عدالت کیفری در حوزه اطفال و نوجوانان است و به همین دلیل نمیتوان صرفاً با نگاه مجازاتمحور به این موضوع پرداخت.
وی با اشاره به رویکرد قانونگذار ایران نسبت به اطفال و نوجوانان گفت: در سالهای اخیر، قانونگذار در قوانین کیفری، بهویژه در برخورد با اطفال و نوجوانان، توجه بیشتری به رویکردهای اصلاحی و تربیتی و استفاده از واکنشهای غیرسالب آزادی نشان داده است.
نویسنده کتاب جایگزین حبس افزود: در موارد متعددی، امکان استفاده از مجازاتها و تدابیر جایگزین حبس پیشبینی شده است و بررسی این ظرفیتهای قانونی میتواند در شناخت بهتر سیاست کیفری ایران نسبت به اطفال و نوجوانان مؤثر باشد.
عطری با اشاره به رویکرد پژوهشی کتاب خود گفت: این کتاب با نگاهی به حقوق ایران و اسناد بینالمللی، به بررسی ظرفیتهای جایگزینهای حبس و جایگاه آنها در مواجهه با اطفال و نوجوانان بزهکار پرداخته و تلاش کردهام نشان دهم این رویکرد تا چه اندازه میتواند به اصلاح، بازپروری و بازگشت آنان به جامعه کمک کند.
وی تأکید کرد: هدف از انتشار این کتاب، توجه بیشتر به این واقعیت است که در مواجهه با کودک و نوجوان بزهکار، عدالت صرفاً به معنای مجازات نیست. گاهی عادلانهترین واکنش، واکنشی است که به جای بستن راه آینده، فرصتی برای ساختن آن فراهم کند.
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