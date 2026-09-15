به گزارش خبرنگار مهر، صفهای طولانی خودروها در جایگاههای عرضه بنزین آزاد طی ماههای گذشته و بهویژه روزهای اخیر در خراسان جنوبی و مرکز استان به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است؛ موضوعی که موجب ورود استاندار، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان برای بررسی و رفع این مشکل شده، اما با وجود پیگیریهای انجام شده، صفهای بنزین همچنان ادامه دارد و اجرای برخی اصلاحات در این زمینه به اول مهرماه موکول شده است.
با توجه به اهمیت این موضوع و مطالبه مردم، جلسه فوقالعاده عصر امروز سهشنبه شورای اسلامی شهر بیرجند با دعوت از مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی به بررسی ابعاد مختلف وضعیت توزیع بنزین اختصاص یافت.
نگرانی از صف و گرانی بنزین
رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در این جلسه اظهار کرد: ایجاد صفهای طولانی و افزایش نرخ سوم بنزین موجب نگرانی مردم شده است.
حجتالاسلام مهدی عبدالرزاق افزود: افرادی که به عنوان راننده اسنپ فعالیت میکنند، عنوان کردهاند که سهمیه بنزین اختصاصیافته به آنها تنها تا نیمه ماه پاسخگوی نیازشان است و در ادامه ماه به دلیل نداشتن سهمیه، امکان فعالیت ندارند.
وی خطاب به مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: ما انتقالدهنده دغدغههای مردمی هستیم که مسائل و مشکلات خود را در کوچه و خیابان با اعضای شورا مطرح میکنند.
تبعیض در تخصیص سهمیه بنزین بررسی شود
نایبرئیس شورای اسلامی شهر بیرجند نیز در این جلسه با طرح این سؤال که چرا در تخصیص سهمیه بنزین میان خراسان جنوبی و برخی استانهای دیگر تفاوت وجود دارد، گفت: باید اقدامات لازم برای رفع صفهای بنزین در بیرجند ارائه شود تا مشکلات مردم در این زمینه کاهش یابد.
رضا حسنیصفت خواستار بررسی دقیق وضعیت سهمیه و نحوه توزیع بنزین در استان شد.
حجتالاسلام محمدمهدی درخشی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر بیرجند نیز با اشاره به وجود سوخت در جایگاهها، اظهار کرد: چرا با وجود اینکه سوخت در جایگاههای بنزین وجود دارد، توزیع بنزین آزاد به روز بعد موکول میشود؟
وی افزود: اگر قرار است از اول مهرماه اقدامی برای حل مشکل صفهای بنزین انجام شود، چرا این اقدام از امروز عملیاتی نمیشود؟
ورود دستگاههای نظارتی هنوز به نتیجه نرسیده است
ویدا ناصری، عضو شورای اسلامی شهر بیرجند نیز با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت توزیع بنزین در استان گفت: ادامه این وضعیت میتواند پیامدهایی برای مردم به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به ورود استاندار، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به موضوع صفهای بنزین، خاطرنشان کرد: با وجود همه این پیگیریها، هنوز اقدام عملی و ملموسی برای رفع مشکل در استان انجام نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر بیرجند افزود: اگر برای پیگیری این موضوع به حضور اعضای شورا در استان یا تهران نیاز باشد، آمادگی خود را برای انجام اقدامات لازم اعلام میکنیم.
یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند نیز با اشاره به نجابت مردم خراسان جنوبی، گفت: پیش از اجرای هرگونه اقدام در حوزه سهمیه و توزیع بنزین، باید اطلاعرسانی صحیح و شفاف به مردم انجام میشد.
ضرورت افزایش جایگاههای عرضه بنزین آزاد
عباس سروری، عضو شورای اسلامی شهر بیرجند نیز خواستار افزایش تعداد جایگاههای دارای کارت آزاد برای کاهش صفهای بنزین شد و اظهار کرد: یکی از وظایف اعضای شورا نظارت بر عملکرد مسئولان است و بر همین اساس در این موضوع ورود کردهایم.
پاسخ شرکت نفت به انتقادات شورا
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی نیز در پاسخ به مطالب مطرحشده، با پذیرش وجود مشکل در حوزه سوخت استان گفت: از یکم تا شانزدهم هر ماه هیچ صفی در جایگاههای خراسان جنوبی وجود ندارد و در این بازه زمانی توزیع بنزین مانند گذشته انجام میشود، در حالی که در همین مدت در برخی استانهای دیگر صف وجود داشته است.
محمدرضا عابدانی افزود: استاندار، دادستان مرکز استان و رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی برای حل این مشکل ورود کردهاند.
وی با اشاره به برخی مباحث مطرحشده در فضای مجازی گفت: در توزیع سهمیه آزاد در هیچ نقطهای از استان مشکلی نداریم و بر اساس بررسیهای انجامشده، بیش از ۷۰ درصد افرادی که در صف بنزین حضور داشتهاند، نیاز واقعی به دریافت بنزین نداشتهاند.
شناسایی یکهزار و ۵۷ خودرو
عابدانی تصریح کرد: در بیرجند یکهزار و ۵۷ دستگاه خودرو را شناسایی کردهایم که در مردادماه علاوه بر سهمیه خود، از سهمیه آزاد استفاده کردهاند.
وی گفت: برخورد با افرادی که بیش از حد از سهمیه آزاد بنزین استفاده میکنند، بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و فهرست افراد شناساییشده در این زمینه را برای رئیس شورای تأمین استان ارسال کردهایم.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی افزود: تعدادی کارت مجاز اضطراری در جایگاههای مورد نظر وجود دارد و جایگاه شعله نیز برای عرضه بنزین آزاد مشخص شده است.
سهمیه آزاد بنزین روی کارت افراد قرار میگیرد
عابدانی در ادامه اظهار کرد: از ابتدای مهرماه سهمیه آزاد روی کارت افراد منظور خواهد شد تا توزیع بنزین با شفافیت بیشتری انجام شود، اما سهمیه سوم قابل ذخیرهسازی نخواهد بود.
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