خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: علیرضا رحیمی، معاون وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی جوانان، سخنان خود در نشست وزیران و مسئولان جوانان کشورهای شرکت‌کننده در فستیوال بین‌المللی جوانان (IYF) در یکاترینبورگ روسیه را با یاد کودکان و دانش‌آموزانی که در حملات اخیر جان خود را از دست داده‌اند، آغاز کرد.

رحیمی در ابتدای سخنان خود به دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در میناب اشاره کرد که در جریان حمله به این مدرسه جان خود را از دست دادند. وی همچنین با اشاره به حملات در لامرد و کوهستک، از کشته شدن کودکان، نوجوانان و دیگر غیرنظامیان در این حوادث یاد کرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان ایران با محکوم کردن حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه حمله به غیرنظامیان، کودکان، مدارس و اجتماعات مردمی، تأکید کرد که هیچ اختلاف سیاسی یا هدف نظامی و راهبردی نمی‌تواند جان‌باختن کودکان و غیرنظامیان را توجیه کند.

رحیمی در عین حال گفت پیام جوانان ایران «پیام نفرت نیست»، بلکه دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و کرامت ملی در کنار صلح عادلانه، امنیت پایدار و گفت‌وگوی مبتنی بر احترام متقابل است.

وی در ادامه، بیکاری جوانان، فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها و مشارکت محدود جوانان در فرآیندهای تصمیم‌گیری را از مهم‌ترین چالش‌های نسل جوان دانست.

رحیمی بر ضرورت عبور از سیاست‌گذاری «برای جوانان» به سیاست‌گذاری «با جوانان» تأکید کرد و گفت جوانان نباید صرفاً دریافت‌کننده خدمات باشند، بلکه باید به‌عنوان شرکای فعال در ساخت آینده مشارکت داشته باشند.

وی همچنین پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد «شبکه اقدام مشترک جوانان» میان کشورهای شرکت‌کننده در این فستیوال را مطرح کرد. این شبکه می‌تواند فعالیت خود را با سه کارگروه در زمینه مهارت‌های آینده و هوش مصنوعی، کارآفرینی و نوآوری اجتماعی، و مشارکت داوطلبانه و دیپلماسی جوانان آغاز کند.

رحیمی با اشاره به گفت‌وگوهای اخیر ایران و روسیه در حوزه جوانان، بر تقویت میز مشترک جوانان و تدوین برنامه اقدام مشترک میان دو کشور تأکید کرد و گفت این تجربه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای حاضر در فستیوال باشد.

معاون وزیر ورزش و جوانان ایران در پایان با تأکید بر نقش جوانان در آینده کشورها گفت: «آینده متعلق به کشورهایی نیست که فقط بیشتر درباره جوانان سخن می‌گویند؛ آینده متعلق به کشورهایی است که زودتر به جوانان اعتماد می‌کنند.

گفتنی است، فستیوال بین‌المللی جوانان از ۱۱ تا ۱۷ سپتامبر در شهر یکاترینبورگ روسیه در حال برگزاری است و نمایندگان و جوانانی از کشورهای مختلف در آن حضور دارند.