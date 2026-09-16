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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

توافق ایران و ترکیه برای فعال‌سازی مرز جدید در منطقه سلماس

توافق ایران و ترکیه برای فعال‌سازی مرز جدید در منطقه سلماس

وزیر کشور گفت: این دیدار در فضایی بسیار خوب و صمیمی برگزار شد و دو طرف درباره توسعه همکاری‌های مرزی، امنیتی، انتظامی و پلیسی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور با اشاره به توافق ایران و ترکیه برای افزایش تعداد مرزهای فعال میان دو کشور اظهار کرد: در حال حاضر سه مرز فعال داریم و مقرر شد یک مرز دیگر نیز در منطقه سلماس فعال شود. دو طرف باید مقدمات و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند که کار آغاز شود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنم این مرز در اولین فرصت بازگشایی شود. درباره مرز پنجم در منطقه چالدران نیز مقرر شد مطالعات بیشتری انجام شود.

وزیر کشور همچنین از توافق ایران و ترکیه برای فعال‌شدن کارگروه‌های تخصصی ذیل کمیته مشترک امنیتی دو کشور خبر داد و گفت: ایران و ترکیه دارای توافق‌نامه امنیتی هستند و کمیته مشترک امنیتی معمولاً سالانه برگزار می‌شود. این کمیته سال گذشته در تهران و امسال در آنکارا برگزار شد و مقرر شد کارگروه‌های ذیل آن فعال شوند.

کد مطلب 6949525

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