آزادی سازی ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شریف شریفی عصر امروز در گفتگویی رسانهای گفت: طرح حکاک با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، شناسایی و برخورد بهموقع با تغییرکاربریهای غیرمجاز و ایجاد بازدارندگی در برابر سودجویان و متخلفان اجرا شد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی جامعه اظهار کرد: حفاظت از زمینهای کشاورزی ضرورتی اساسی برای حفظ ظرفیت تولید، تأمین غذای جامعه و تضمین امنیت غذایی نسلهای آینده است. از این رو، جلوگیری از تغییرکاربریهای غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان باید با جدیت دنبال شود.
شریفی در ادامه افزود: پنجمین مرحله طرح سراسری حکاک با رویکرد پیشگیرانه، پیشدستانه و بازدارنده و با همکاری اکیپهای گشت حفظ کاربری، یگان امداد، مأموران نیروی انتظامی و اکیپ سازمان برق در شهرستانهای دزفول، شوشتر و باغملک اجرا شد.
فرمانده یگان حفاظت اراضی خوزستان ادامه داد: همزمان با اجرای این طرح، ۲۰۲ مورد ساختوساز غیرمجاز تخریب و ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی شد .
وی با تأکید بر اینکه تغییرکاربری غیرمجاز، علاوه بر کاهش سطح اراضی قابل کشت، ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، تصریح کرد: صیانت از اراضی کشاورزی نیازمند استمرار نظارت، شناسایی سریع تخلفات و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان است.
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