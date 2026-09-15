به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در هشتمین نشست سراسری افق تحول گفت: ما پس از پنج سال طوفانی دوباره دور همدیگر جمع شدیم، اما این بار نه برای بیان اهداف، بلکه برای بازخوانی آنچه اتفاق افتاد.

رئیس رسانه ملی با اشاره به انتصابش به ریاست سازمان از سوی رهبر شهید انقلاب و ارائه سند تحول به ایشان که مورد تأییدشان قرار گرفت، عنوان کرد: از آن روز، این سند میثاق بین ما و امام شهید ما، مردم و میراث و تمدن آینده ما شد. چه‌بسا سنگ‌اندازی‌هایی را به رسانه ملی به علت تأکید و ایستادگی‌اش بر سند تحول در این سال‌ها شاهد بودیم و امروز باید با تأکید اعلام کنیم که هویت تحریفی و تحمیلی جایی در صداوسیما ندارد و در مسیر تقویت هویت ملی‌مان هستیم.

اگر کسی انتظار دارد صداوسیما عقب‌نشینی کند، کور خوانده است

وی با تأکید بر اینکه رسانه ملی در چرخشی تاریخی، هویت ملی، ایرانی و اسلامی را سرلوحه خود قرار داده‌است و به آن ادامه خواهد داد، عنوان کرد: اگر کسی انتظار دارد صداوسیما بعد از این‌همه ایستادگی، عقب‌نشینی کند، کور خوانده، رسانه ملی راهش را پیداکرده و استوارتر در این مسیر گام برخواهد داشت.

جبلی اضافه کرد: تلاش کردیم سهم مردم را و حق بزرگی که بر گردن رسانه ملی داشتند، ادا و دامنه سهم‌خواهی‌ها را کوتاه‌تر کنیم.

وی با بیان اینکه در این میان طبیعی است که نتوان همه منابع قدرت را از خود راضی نگه داشت، گفت: میان سهم مردم و سهم‌خواهی‌های سیاسی، به‌سمت ادای سهم مردم متمایلیم، نه هویت‌های جعلی. کسانی که علی‌رغم مستندات علمی‌ که بارها اعلام شد، به‌دروغ رسانه ملی را با شلاق مخاطب نواختند، هیچ‌وقت نگران نشدند که ۶۴ درصد مردم حتی یک‌بار هم خودشان را در آنتن ملی ندیده‌اند. آنها سنگ کدام مخاطب را به سینه می‌زنند؟

رئیس رسانه ملی ادامه داد: وقتی مردم پویش‌های «ایران جان» و «ایران ما» را دنبال می‌کنند، احساس غرور و شخصیت می‌کنند، این‌ها مخاطب ما در همه ایران هستند که خدمت به آنها برای ما افتخار است. می‌توانستیم به‌جای مردم با سیاسیون و محافل قدرت عکس یادگاری بگیریم، اما تلاش کردیم مردمی‌ را که دیده نمی‌شوند در نظر داشته باشیم. مصداق این‌ها را می‌توان در انعکاس راهپیمایی روستاها در ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ در خبر ساعت ۱۴، ماجرای هک جایگاه‌های سوخت و ... دید.

جبلی بیان کرد: خوشحال هستیم در این مدت بسیاری از تیرهای تهمت را که قرار بود به‌ سمت نایب امام زمان(عج) برود به جان خریدیم و اکنون هم خودمان را سپر بلای جان اماممان و مردم و کشور کرده‌ایم. ما می‌دانیم که بسیاری از کینه‌توزی‌ها به‌علت سیاستگذاری هویت‌محور و عدالت‌گسترمان است که امام شهید از ما می‌خواستند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبری در سال ۱۴۰۰ مبنی‌بر اینکه ساختارهای فرهنگی باید در معرض بازسازی انقلابی قرار بگیرند، گفت: ایشان اندکی بعد بنده را فراخواندند و خواستند که سند تحول را ارائه و سپس اجرا کنیم. سند تحول، محور فعالیت‌های ما قرار گرفت. ایشان گاهی تذکر می‌دادند که تحول چه شد و پیگیر اجرای بندهای آن بودند و البته نگاه واقع‌بینانه به زمان‌بندی اجرای آن داشتند، اما قطعاً در خشت خام چیزی می‌دیدند که ما نمی‌دیدیم.

جلوی شیب نزولی مخاطب را گرفتیم

رئیس صداوسیما ادامه داد: با عمل به سند تحول جلوی شیب نزولی مخاطب را گرفتیم و معاونت سیما ثابت کرد که می‌شود برنامه‌های معارفی و قرآنی را با بالاترین مخاطب تولید کرد و سریال‌هایی ساخت که خانواده محور، مبتنی‌بر هویت‌ و پرمخاطب‌ هستند.

جبلی با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۳ در گیرودار جنگ‌ها و بحران‌ها بوده‌اند، اظهار کرد: یکی از نقاط قوت رسانه ملی که باعث افزایش مخاطب شد، همین جنگ‌ها و چالش‌ها بود و مرجعیت رسانه ملی در همین ایام اثبات شد و به همت همکاران همچنان در بالاترین میزان خود در کشور قرار دارد.

رئیس رسانه ملی عنوان کرد: مرکز سیمرغ، دفتر فیلمنامه، مرکز تاک و مرکز کودک و نوجوان معطوف به تحول محتوایی ایجاد شدند و تولید سریال زیر آتش دشمن ادامه یافت و در همان ایام جنگ روی آنتن رفت که سابقه درخشانی در تولید مجموعه‌های نمایشی به شمار می‌رود. سریال‌های الف ویژه سلمان فارسی و حضرت موسی را در دست تولید داریم و تولید سریال رئیسعلی دلواری هم ظرف یکی دو هفته آینده کلید خواهد خورد.

جبلی در پایان به اقدامات اثربخش بین‌المللی معاونت برون‌مرزی هم اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۱۰ هاب یا مرکز تولید رسانه‌ای با شیوه‌های مختلف توسط معاونت برون‌مرزی ایجاد شده که در حال مخابره صدای انقلاب به جهان‌ هستند.