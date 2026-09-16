https://mehrnews.com/x3d5sr ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6949543 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸ دویستمین شب تجمع مردم مرکز خراسان شمالی بجنورد- مردم مرکز خراسان شمالی دویستمین شب تجمع خود را در میدان شهید برگزار کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6949543 کپی شد مطالب مرتبط ۷۳۰ روز از عروج جلال گذشت؛ «ناجی زائران» هنوز چشمانتظار یک عنوان دویست و یکمین شب تجمع مردم ولایی بجنورد پاکمهر: فضای مجازی نباید بر تفکر دانشجویان مسلط شود نوری: دانشگاهها نباید نگاه اداری به مسائل دانشجویان داشته باشند ضرورت تقویت «روایت پیشرفت» در فضای دانشگاهها برچسبها تجمع مردمی بجنورد آیت الله سید مجتبی خامنه ای
نظر شما