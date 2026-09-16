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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸

دویستمین شب تجمع مردم مرکز خراسان شمالی

دویستمین شب تجمع مردم مرکز خراسان شمالی

بجنورد- مردم مرکز خراسان شمالی دویستمین شب تجمع خود را در میدان شهید برگزار کردند.

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کد مطلب 6949543

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