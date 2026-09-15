به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز عصر سه شنبه به همراه بخشدار مرکزی از زمین چمن روستای میانخره بازدید کردند و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفتند.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دشتی در این بازدید اظهار کرد: اجرای زمین چمن روستای میانخره از مطالبات مردم این روستا بود که به حمدالله با پیگیریهای فرماندار شهرستان محقق شده است.
وی افزود: امروز شاهد ایجاد نشاط و شادابی در بین جوانان روستای میانخره هستیم و فراهم کردن چنین فضاهایی میتواند زمینه مناسبی برای فعالیتهای ورزشی و اوقات فراغت جوانان روستا فراهم کند.
معاون فرماندار دشتی ادامه داد: اجرای طرحهای ورزشی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جوانان از جمله سیاستهای دولت چهاردهم است و مدیریت شهرستان نیز در این مسیر پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
کشاورز خاطرنشان کرد: پروژه زمین چمن روستای میانخره در حال حاضر تکمیل شده و آماده بهرهبرداری است.
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