  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

معاون فرماندار دشتی: زمین چمن روستای میانخره آماده بهره‌برداری است

معاون فرماندار دشتی: زمین چمن روستای میانخره آماده بهره‌برداری است

بوشهر- معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دشتی گفت: اجرای زمین چمن روستای میانخره از مطالبات مردم این روستا بود که با پیگیری‌های فرماندار شهرستان محقق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز عصر سه شنبه به همراه بخشدار مرکزی از زمین چمن روستای میانخره بازدید کردند و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفتند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دشتی در این بازدید اظهار کرد: اجرای زمین چمن روستای میانخره از مطالبات مردم این روستا بود که به حمدالله با پیگیری‌های فرماندار شهرستان محقق شده است.

وی افزود: امروز شاهد ایجاد نشاط و شادابی در بین جوانان روستای میانخره هستیم و فراهم کردن چنین فضاهایی می‌تواند زمینه مناسبی برای فعالیت‌های ورزشی و اوقات فراغت جوانان روستا فراهم کند.

معاون فرماندار دشتی ادامه داد: اجرای طرح‌های ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز جوانان از جمله سیاست‌های دولت چهاردهم است و مدیریت شهرستان نیز در این مسیر پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

کشاورز خاطرنشان کرد: پروژه زمین چمن روستای میانخره در حال حاضر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است.

کد مطلب 6948385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه