به گزارش خبرگزاری مهر، بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق عصر امروز (سهشنبه) با ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای گفت وگو و تبادلنظر کرد.
ولایتی در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر بافل طالبانی، گفت: عراق همواره جایگاه ویژهای در روابط جمهوری اسلامی ایران داشته و این موضوع همواره مورد تأکید امام شهید (قدسالله نفس الزکیه) بوده و همچنان دنبال میشود.
وی افزود: باید مراقب بود که بهگونهای عمل نشود که طمع برخی کشورها، بهویژه رژیمهای آمریکا و کودککش صهیونیستی، برانگیخته شود. ما و شما بهعنوان دو کشور همسایه و مقتدر، در کنار هم میتوانیم بر همه مشکلات فائق آییم.
بافل طالبانی نیز در این دیدار ضمن ابراز دوستی و همدلی ملت عراق با جمهوری اسلامی ایران، گفت: حضور من در ایران و نزد شما که بیشترین تأثیر را در روابط دوجانبه داشتهاید و چهرهای نامآشنا نهتنها در عراق بلکه در جهان هستید، بهمنظور انتقال این پیام است که ما همواره در کنار شما خواهیم بود.
وی افزود: دوستی شما با مرحوم جلال طالبانی سنگبنای محکمی در روابط دوجانبه ایران و عراق و اقلیم کردستان بوده است. باید توجه داشت که برخی رخدادها از سوی برخی افراد، ناشی از بیتوجهی به شرایط حساس جهانی است که البته جمهوری اسلامی با درایت به آن توجه دارد.
بافل طالبانی گفت: ما یقین داریم دیگران، از هر ملیت و قومی، میآیند و میروند اما آنچه میماند همجواری میان عراق و ایران است که ابدی خواهد ماند و این مهم، سرمایه و پشتوانه بزرگی در روابط دو کشور بهشمار میآید.
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