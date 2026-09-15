هشدار دادستان پلدختر به متولیان؛ از سیلاب ۹۸ درس بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امرایی عصر امروز سه‌شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران پلدختر از پاس‌کاری مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های اجرایی، انتقاد کرد و اظهار داشت: مدیریت بحران عرصه حفظ جان و مال مردم است و هیچ مدیری حق ندارد با استناد به کمبود اعتبار یا خارج بودن موضوع از حوزه وظایف خود، از انجام مسئولیت‌ها شانه خالی کند.

هشدار دادستان به مدیرانی که ترک فعل می‌کنند

وی هشدار داد: هرگونه ترک فعل که به تضییع حقوق عمومی یا تکرار خسارت‌های سیل سال ۱۳۹۸ منجر شود، با برخورد قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

دادستان پلدختر، گفت: ستاد مدیریت بحران به طور مستقیم با امنیت جانی و مالی مردم ارتباط دارد و هیچ دستگاهی نمی‌تواند مسئولیت خود را به نهاد دیگری واگذار کند.

امرایی، افزود: زمانی که سیل رخ می‌دهد، آسیب آن متوجه یک خانواده یا یک دستگاه نیست، بلکه کل شهرستان درگیر می‌شود؛ ازاین‌رو پاس‌کاری مسئولیت‌ها و محول‌کردن وظایف به دیگران، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های مدیریتی در پلدختر است.

وی بر ضرورت روحیه جهادی در مدیریت، تأکید کرد و یادآور شد: اگر مدعی خدمت در نظام اسلامی هستیم، باید اولویت ما کار جهادی باشد، کار جهادی یعنی در مواقع ضروری حتی اگر موضوع به طور مستقیم در شرح وظایف ما تعریف نشده باشد، برای حل مشکل مردم اقدام کنیم، نه اینکه منتظر اقدام دیگران بمانیم.

عدم «ساماندهی رودخانه» پلدختر در میان پاس‌کاری دستگاه‌ها

دادستان پلدختر، به اختلافات میان برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه آزادسازی بستر رودخانه‌ها اشاره کرد و افزود: نزدیک به یک سال است که موضوع رفع تصرف و ساماندهی بستر رودخانه میان شهرداری و امور آب در رفت‌وآمد است و هر کدام انجام آن را خارج از وظایف خود می‌دانند، درحالی‌که قانون در این زمینه تکلیف را مشخص کرده است.

امرایی، گفت: تجربه تلخ سیل فروردین ۱۳۹۸ نشان داد که تأخیر در تصمیم‌گیری چه خسارت‌های سنگینی به مردم وارد می‌کند و نباید اجازه داد نقاط آسیب‌پذیر دوباره به کانون بحران تبدیل شوند.

وی با انتقاد از استناد برخی مدیران به نبود منابع مالی، تصریح کرد: تأمین اعتبار نیز بخشی از مسئولیت مدیران است و اگر دستگاهی با کمبود بودجه مواجه است، باید نیازهای خود را از طریق مراجع بالادستی پیگیری کند، نه اینکه اجرای وظایف قانونی را متوقف سازد.

هشدار دادستان به مدیران کم‌کار

دادستان پلدختر به حل یکی از مشکلات عمرانی شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: باوجوداینکه موضوع در حوزه مسئولیت مستقیم دادستانی نبود، اما با تشکیل جلسه، دعوت از معارضان و هماهنگی با کارشناسان، زمینه اجرای پروژه فراهم شد؛ این همان رویکردی است که از مدیران انتظار می‌رود.

امرایی به مواد ۱۰ و ۱۵ قانون مدیریت بحران و همچنین قوانین مرتبط با حریم و بستر رودخانه‌ها، اشاره کرد و ادامه داد: حدود وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی مشخص است و هر مدیری که با ترک فعل یا کوتاهی در انجام مسئولیت‌های قانونی موجب خسارت به مردم یا تضییع حقوق عمومی شود، بدون اغماض با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: ساخت‌وسازهای واقع در بستر و حریم رودخانه باید با حکم قانونی رفع تصرف شوند و دستگاه‌های متولی موظف‌اند با همکاری نیروی انتظامی نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.

مدیران از تجربه سیلاب ۹۸ درس بگیرند

دادستان پلدختر با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه باید پیش از وقوع بحران انجام شود، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید منتظر صدور دستور از مرکز یا وقوع حادثه باشند، بلکه باید با شناسایی نقاط حادثه‌خیز، اقدامات لازم را پیش از آغاز فصل بارندگی انجام دهند.

امرایی بر ضرورت آزادسازی حریم رودخانه‌ها، رفع موانع اجرای پروژه‌های عمرانی، ساماندهی نقاط حادثه‌خیز و تسریع در اجرای طرح‌های حفاظتی از سوی دستگاه‌هایی همچون امور آب، منابع طبیعی و بخشداری‌ها تأکید کرد.

وی خواستار مدیریت محل استقرار عشایر در فصل کوچ شد و اظهار کرد: امور عشایر باید پیش از استقرار خانوارهای عشایری در شهرستان حضور فعال داشته باشد و از اسکان آنها در مسیل‌ها و مناطق پرخطر جلوگیری کند.

دادستان پلدختر، گفت: در این زمینه استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند سپاه، بنیاد برکت و سایر دستگاه‌های حمایتی برای تأمین زیرساخت‌های موردنیاز عشایر ضروری است.

امرایی به تجربه سیل سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و یادآور شد: مدیران این شهرستان تجربه عینی خسارت‌های ناشی از سیل را دارند و نسبت به نقاط بحرانی آگاهی کامل دارند؛ بنابراین اگر در همان نقاط، به دلیل قصور یا ترک فعل، بار دیگر خسارتی به مردم وارد شود، مسئول مربوطه باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و دستگاه قضایی نیز مطابق قانون با وی برخورد خواهد کرد.