به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اعلایی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با اشاره به نقش تقدیر الهی در زندگی انسان اظهار کرد:کسی که تقدیر الهی را پیشه کند، خداوند روزی ای به او عنایت می‌کند که از حساب انسان خارج است.

مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای برخی افراد،حضور گسترده مردم پرسش‌برانگیز است،افزود:در زمان پیامبر اکرم(ص) نیز اجتماعات بزرگی وجود داشت؛ مسلمانان سه سال در شعب ابی طالب محاصره بودند و پس از فتح مکه نیز شاهد حضور میلیون‌ها مسلمان بودیم و خداوند نصرت خود را نشان داد.

وی با بیان اینکه قدرت ایران برای متخصصان و استراتژیست‌های آمریکایی شگفت‌آور است، ادامه داد: این قدرت با ایمان، تلاش و اتکا به توان داخلی به دست آمده است دیدگاه امام و اهل‌بیت(ع) نسبت به حرکت‌های مردمی و سازندگی ها نیز نشان‌دهنده اهمیت این اقدامات است.

اعلایی با اشاره به خاطرات شهید تهرانی مقدم و نقش معنویت و الطاف ائمه اطهار(ع) در مسیر موفقیت‌های کشور گفت:در این خاطرات آمده است که وی برای موفقیت در پروژه موشکی، سه روز در مشهد مقدس روزه گرفتند و به زیارت امام رضا(ع) رفتند دراین سفر عنایت الهی به وی الهام شد.

بصیرت مردم در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن

مدرس دانشگاه با بیان اینکه حضور مردم در ۲۰۰ شب به بصیرت نیاز دارد، گفت: مردم در این حضور از ایستادگی و امنیت دفاع می‌کنند.

وی افزود:در جنگ‌های نامتقارن، آمریکایی‌ها از سامانه‌ها و روش‌هایی مختلف استفاده کرده‌اند و دشمن نیز با رسانه‌های قدرتمند خود در حال افسانه سازی است؛ با این حال، بسیاری از این ادعاها واقعیت ندارد.

مدرس دانشگاه با اشاره به وضعیت ونزوئلا اظهار کرد: نظامیان ونزوئلا کجا هستند و چرا علیه آمریکا اقدام نمی‌کنند؟ برخی افراد متأسفانه از خوراک رسانه‌ای غرب تغذیه می‌شوند و تحلیل‌های خود را بر اساس روایت‌های رسانه‌های غربی شکل می‌دهند.

وی با استناد به فرمایش رهبر شهید؛ اگر رهبر نبودم، رئیس فضای مجازی می‌شدم،گفت:فضای مجازی و نقش آن در مقابله با جنگ نرم بسیار اهمیت دارد.

اعلایی با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای رابرت مرداک افزود:بسیاری از رسانه‌ها تحت تأثیر جریان‌های صهیونیستی فعالیت می‌کنند و دشمن با استفاده از این رسانه‌ها، به صورت تدریجی درصدد تسخیر ذهن مردم است؛ همان‌گونه که در مثال معروف قورباغه، این فرایند آرام‌آرام انجام می‌شود.

وی ادامه داد: رسانه‌های دشمن تلاش می‌کنند افکار عمومی جامعه را به‌تدریج تحت تأثیر قرار دهند و ایرانی‌ها را به اصطلاح «قورباغه‌پز» کنند؛ اما تا زمانی که پرچم «هیهات» در دست مردم است و آنان پیرو ولایت هستند، دشمن نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.