https://mehrnews.com/x3d5vT ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۰ کد مطلب 6949664 استانها گلستان استانها گلستان ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۰ روایت ۲۰۰ شب حضور؛ کلاله همچنان در میدان کلاله- مردم کلاله پس از گذشت ۲۰۰ شب همچنان در تجمعات شبانه حضور دارند. دریافت 8 MB کد مطلب 6949664 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب همراهی با «ایران» از سواحل مکران چراغ همدلی در زاهدان و ۲۰۰ شب حضور مردمی دویستمین شب اجتماع مردمی در میدان شهدا پایداری ۲۰۰ روزه مردم در صحنه تجلی عینی پیوند امت و ولایت است دویستمین شب اجتماع مردمی در میدان هروی دویستمین شب اجتماع مردمی در میدان انقلاب برچسبها گلستان جنگ رمضان کلاله
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