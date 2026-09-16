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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۰

روایت ۲۰۰ شب حضور؛ کلاله همچنان در میدان

روایت ۲۰۰ شب حضور؛ کلاله همچنان در میدان

کلاله- مردم کلاله پس از گذشت ۲۰۰ شب همچنان در تجمعات شبانه حضور دارند.

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کد مطلب 6949664

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