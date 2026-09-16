به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد داورنیا از صدور مجوز سازمان انرژی اتمی برای به‌کارگیری دستگاه دوم رادیوتراپی در استان خبر داد و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، پذیرش بیماران سرطانی با استفاده دستگاه دوم رادیوتراپی از اول مهرماه آغاز می‌شود و با افزایش ظرفیت ارائه خدمات، مدت انتظار بیماران به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: دستگاه دوم رادیوتراپی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های این حوزه است که حدود سه سال پیش با مشارکت خیرین سلامت استان به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اهدا شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: ارزش برآوردی این دستگاه بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان است و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز برای نصب و راه‌اندازی آن در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

داورنیا ادامه داد: پس از انجام اقدامات لازم برای آماده‌سازی دستگاه و دریافت مجوز سازمان انرژی اتمی، برنامه‌ریزی برای پذیرش بیماران از اول مهرماه انجام شده است و این دستگاه به ظرفیت خدمات رادیوتراپی استان اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به تعداد قابل توجه بیماران سرطانی در استان اردبیل و پذیرش بیماران از استان‌های مجاور گفت: به دلیل حجم بالای مراجعه، در مقاطعی برخی بیماران تا حدود سه ماه در انتظار دریافت خدمات رادیوتراپی بودند که با راه‌اندازی دستگاه دوم، این صف انتظار به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از افزایش ظرفیت خدمات رادیوتراپی، علاوه بر کاهش مدت انتظار بیماران، امکان دسترسی سریع‌تر بیماران مبتلا به سرطان به خدمات مورد نیاز را فراهم می‌کند.