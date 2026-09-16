به گزارش خبرگزاری مهر، «غلامحسین درزی» روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره افغانستان در سخنانی گفت: پنج سال پس از به قدرت رسیدن مقامهای کنونی، کاهش چشمگیر درگیریهای مسلحانه و خشونت در بخشهای وسیعی از افغانستان و بهبود نسبی وضعیت امنیتی، دستاوردهای مهمی هستند که باید حفظ شوند.
سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تاکید کرد: با این حال، تهدید تروریسم همچنان پابرجاست و داعش خراسان و دیگر گروههای افراطی فعال در افغانستان و منطقه همچنان تهدیدی جدی برای افغانستان و کشورهای همسایه به شمار میروند و مقابله با این تهدید مستلزم همکاری مستمر و تقویتشده در سطح منطقهای است.
درزی گفت: مقامهای افغانستان مسئولیت دارند مانع استفاده از خاک این کشور برای برنامهریزی یا انجام اقدامات تروریستی علیه کشورهای همسایه شوند؛ و در مقابل، جامعه بینالمللی و کشورهای منطقه نیز باید از افغانستان در تقویت ظرفیتهای مقابله با تروریسم حمایت کنند.
سفیر ایران نزد سازمان ملل افزود: کاهش چشمگیر کشت خشخاش نیز دستاورد مهمی است که پیامدهای مثبتی در سطح جهانی دارد.با این حال، ، پیامدهای اقتصادی این اقدام برای جوامع روستایی همچنان شدید است. از این رو، سرمایهگذاری مستمر در ایجاد معیشتهای جایگزین، توسعه روستایی و دسترسی به بازارها ضروری است تا اطمینان حاصل شود این دستاوردها پایدار خواهند ماند.
وی همچنین گفت: وضعیت بشردوستانه و اقتصادی همچنان عمیقا نگرانکننده است. کاهش کمکهای خارجی، محدودیتهای مالی و بانکی، سطح پایین سرمایهگذاری و بازگشت اتباع افغان، فشار بیشتری بر اقتصاد و خدمات عمومی کشور وارد کرده است.
درزی افزود: همانطور که در گزارش سازمان ملل اشاره شده است، برنامه نیازها و پاسخ بشردوستانه سال ۲۰۲۶ همچنان با کمبود شدید منابع مالی مواجه است و فقط ۲۹.۹ درصد از بودجه مورد نیاز آن یعنی ۵۱۳ میلیون دلار از مجموع ۱.۷ میلیارد دلار مورد نیاز تامین شده است. بنابراین، کمکهای بشردوستانه باید بر اساس میزان نیاز و بدون سیاسیکاری ارائه شود. دسترسی به غذا، دارو، خدمات درمانی و سایر نیازهای اساسی نباید تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد.
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: همچنین باید ترتیبات عملی لازم برای تسهیل دسترسی افغانستان به منابع و داراییهای مالی خود اتخاذ شود تا این منابع بتوانند در خدمت مردم افغانستان و تامین خدمات ضروری اقتصادی و عمومی قرار گیرند.
وی اضافه کرد: در همین حال، احیای پایدار اقتصادی مستلزم تمرکز بیشتر بر تجارت، سرمایهگذاری، اشتغال و زیرساختهای اقتصادی است.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور همسایه، تحولات افغانستان را از نزدیک دنبال میکند. پیوندهای دیرینه تاریخی، فرهنگی و انسانی میان دو کشور و پیامدهای مستقیم تحولات افغانستان برای صلح و ثبات منطقهای، بر اهمیت تداوم تعامل و همکاری تاکید دارد.
درزی همچنین افزود: ایران همواره رویکردی عملی و مبتنی بر حسن همجواری در پیش گرفته است. ایران، با وجود دههها تحریم و فشار اقتصادی و همچنین در حالی که اخیرا هدف اقدامات تجاوزکارانه و محاصره دریایی ایالات متحده قرار گرفته، میزبان میلیونها تبعه افغانستان بوده و دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی و فرصتهای اشتغال را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه ایران همچنین به گسترش همکاریهای اقتصادی با افغانستان در زمینههای تجارت، ترانزیت، انرژی، راهآهن و کشاورزی ادامه داده است، گفت: توسعه بیشتر تجارت و ترانزیت، از جمله با استفاده از ظرفیتهای بندر چابهار و تسهیل فعالیت تجار افغان، میتواند دسترسی بیشتر افغانستان به بازارهای منطقهای و بینالمللی را فراهم کند.
سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: تداوم تعامل بینالمللی با مقامهای افغانستان همچنان برای پیشبرد ثبات و رسیدگی به چالشهای افغانستان ضروری است و تعامل سازنده و اصولی همچنین موثرترین راه برای تشویق پیشرفت در زمینه حمایت از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران و اعضای جوامع قومی و دینی است.
درزی خاطر نشان کرد: گزارش دبیرکل سازمان ملل بر اهمیت رویکردی جامع مبتنی بر تعامل اصولمحور و عملگرایانه تاکید دارد. گفتوگوی سازنده همچنان برای رسیدگی به چالشهای بشردوستانه، اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و حکمرانی ضروری است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حمایت خود را از تداوم گفت وگو و همکاری میان افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی اعلام میکند و آمادگی دارد بیش از پیش در تلاشهای منطقهای و دوجانبه برای حمایت از ثبات و توسعه پایدار افغانستان مشارکت کند.
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