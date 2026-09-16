به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهمنی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از انتشار فراخوان سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان خبر داد و گفت: این جشنواره با همکاری و مشارکت گروه‌های تئاتری استان و با هدف ارج‌نهادن به تلاش‌های هنرمندان، ارتقای سطح کیفی تولیدات سالانه تئاتر استان و حمایت از تولید و اجرای عمومی آثار نمایشی برگزار می‌شود.

وی تقویت بنیه علمی تئاتر و آگاهی‌بخشی هنرمندان، حمایت از نویسندگان بومی، رونق اجرای عمومی آثار نمایشی، کشف استعدادهای جوان، ایجاد بستر مناسب برای تولید آثار نمایشی با مضامین بومی و ارتقای فرهنگ عمومی را از جمله اهداف این جشنواره عنوان کرد.

بهمنی افزود: ایجاد روحیه نشاط و امید در جامعه نیز از دیگر اهداف جشنواره است و در این دوره، انتخاب موضوع آزاد است؛ با این حال آثاری با محوریت هویت ملی در فرهنگ بومی و گنجینه‌های فولکلور استان، ارتقای دینداری با اولویت نوجوانان، ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، فرهنگ شهروندی، تحکیم بنیان خانواده، مشارکت اجتماعی و امیدآفرینی، فرهنگ و دفاع ملی، فرهنگ ایثار و همبستگی و همدلی مردم در روزهای بحران در اولویت انتخاب قرار خواهند گرفت.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به شرایط شرکت در بخش رقابتی جشنواره گفت: این بخش صرفاً به نمایشنامه‌های ایرانی اختصاص دارد و آثار متقاضی باید مطابق شرایط اعلام‌شده در فراخوان، از جمله برخورداری از مجوزهای لازم و انجام اجرای عمومی، در جشنواره حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: هر کارگردان صرفاً با یک اثر می‌تواند متقاضی حضور در جشنواره باشد و آثار متقاضی توسط هیأت انتخاب و از طریق بازبینی حضوری و زنده ارزیابی خواهند شد.

بهمنی تأکید کرد: ثبت‌نام در سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران صرفاً از طریق سامانه prtf.theater.ir انجام می‌شود و متقاضیان لازم است پیش از ثبت‌نام، شرایط و ضوابط کامل فراخوان را مطالعه کنند.

وی گفت: بر اساس گاه‌شمار جشنواره، ۱۵ آبان ۱۴۰۵ آخرین مهلت ثبت‌نام و ۲۰ آبان ۱۴۰۵ زمان آغاز بازبینی آثار تعیین شده است و زمان اعلام نتایج، برگزاری جشنواره، برنامه اجراها و سایر اطلاعات تکمیلی متعاقباً از سوی دبیرخانه اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با دبیرخانه جشنواره می‌توانند با شماره ۳۳۳۶۲۰۰۷-۰۱۱ داخلی ۲۶۶ تماس بگیرند.