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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

فراخوان سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر مازندران منتشر شد

فراخوان سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر مازندران منتشر شد

ساری- معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از انتشار فراخوان سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهمنی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از انتشار فراخوان سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان خبر داد و گفت: این جشنواره با همکاری و مشارکت گروه‌های تئاتری استان و با هدف ارج‌نهادن به تلاش‌های هنرمندان، ارتقای سطح کیفی تولیدات سالانه تئاتر استان و حمایت از تولید و اجرای عمومی آثار نمایشی برگزار می‌شود.

وی تقویت بنیه علمی تئاتر و آگاهی‌بخشی هنرمندان، حمایت از نویسندگان بومی، رونق اجرای عمومی آثار نمایشی، کشف استعدادهای جوان، ایجاد بستر مناسب برای تولید آثار نمایشی با مضامین بومی و ارتقای فرهنگ عمومی را از جمله اهداف این جشنواره عنوان کرد.

بهمنی افزود: ایجاد روحیه نشاط و امید در جامعه نیز از دیگر اهداف جشنواره است و در این دوره، انتخاب موضوع آزاد است؛ با این حال آثاری با محوریت هویت ملی در فرهنگ بومی و گنجینه‌های فولکلور استان، ارتقای دینداری با اولویت نوجوانان، ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، فرهنگ شهروندی، تحکیم بنیان خانواده، مشارکت اجتماعی و امیدآفرینی، فرهنگ و دفاع ملی، فرهنگ ایثار و همبستگی و همدلی مردم در روزهای بحران در اولویت انتخاب قرار خواهند گرفت.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به شرایط شرکت در بخش رقابتی جشنواره گفت: این بخش صرفاً به نمایشنامه‌های ایرانی اختصاص دارد و آثار متقاضی باید مطابق شرایط اعلام‌شده در فراخوان، از جمله برخورداری از مجوزهای لازم و انجام اجرای عمومی، در جشنواره حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: هر کارگردان صرفاً با یک اثر می‌تواند متقاضی حضور در جشنواره باشد و آثار متقاضی توسط هیأت انتخاب و از طریق بازبینی حضوری و زنده ارزیابی خواهند شد.

بهمنی تأکید کرد: ثبت‌نام در سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران صرفاً از طریق سامانه prtf.theater.ir انجام می‌شود و متقاضیان لازم است پیش از ثبت‌نام، شرایط و ضوابط کامل فراخوان را مطالعه کنند.

وی گفت: بر اساس گاه‌شمار جشنواره، ۱۵ آبان ۱۴۰۵ آخرین مهلت ثبت‌نام و ۲۰ آبان ۱۴۰۵ زمان آغاز بازبینی آثار تعیین شده است و زمان اعلام نتایج، برگزاری جشنواره، برنامه اجراها و سایر اطلاعات تکمیلی متعاقباً از سوی دبیرخانه اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با دبیرخانه جشنواره می‌توانند با شماره ۳۳۳۶۲۰۰۷-۰۱۱ داخلی ۲۶۶ تماس بگیرند.

کد مطلب 6949484

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