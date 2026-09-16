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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹

۲۰۰ شب اتحاد و ایستادگی سلماسی‌ها در خیابان

۲۰۰ شب اتحاد و ایستادگی سلماسی‌ها در خیابان

ارومیه - سلماسی‌ها در دویستمین شب از احتماع شبانه نیز در لبیک به ندای رهبری و حمایت از وطن در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6949612

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