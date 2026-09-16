https://mehrnews.com/x3d5tQ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6949612 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹ ۲۰۰ شب اتحاد و ایستادگی سلماسیها در خیابان ارومیه - سلماسیها در دویستمین شب از احتماع شبانه نیز در لبیک به ندای رهبری و حمایت از وطن در خیابان تجمع کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6949612 کپی شد مطالب مرتبط دویستمین اجتماع حماسی مردم در جزیره خارگ ۲۰۰ شب ایستادگی؛ روایت مردمی از یک حضور ماندگار ۲۰۰ شب مردم رودسر میدان را زنده نگه داشتند ۲۰۰ شب میدان داری مردم بندرعباس برای حمایت از نظام در کرانه خلیج فارس برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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