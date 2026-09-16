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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۴

پیام بقائی به مناسبت دویستمین شب حماسه حضور ملت ایران

پیام بقائی به مناسبت دویستمین شب حماسه حضور ملت ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت دویستمین شب حضور حماسی مردم ایران پیامی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی به مناسبت دویستمین شب حضور حماسی مردم در خیابان نوشت:

«کیست گردون تا تواند هم نبرد ما شدن؟
زهره شیران فشاند آب در میدان ما

صائب

وی افزود: در اسفندماه ۱۴۰۴ پرتو نور الهی بر تقدیر این‌ملت تابید و حضرت حق، مردمان این کهن‌دیار را برای صیانت از کیان ایران در برابر شبیخون اهریمن، مبعوث کرد و دل‌های آنان را با نور ایمان به هم گره زد.

بقائی خاطرنشان کرد: ۲۰۰ شب از آغاز حماسه تاریخی حضور می‌گذرد و مردم ایران همچنان خستگی‌ناپذیر و مصمم برای حراست از مجد و عظمت میهن ایستاده‌اند. درود بر ملت ایران که ‌مشعل‌دار مسیر عزت و آزادگی در روزگار غوغا و ذلت‌اند.»

کد مطلب 6949633

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