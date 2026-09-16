https://mehrnews.com/x3d5v2 ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۶ کد مطلب 6949621 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۶ ۲۰۰ شب عهد و پایداری؛ موج خروشان دیار آفتاب در دفاع از ولایت اراک- در این ویدئو ۲۰۰ شب پایداری مردم دیار آفتاب در دفاع از ولایت را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6949621 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری حضور با شکوه مردم خمین در دویست و دومین شب حمایت از ولایت فقیه اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید تجلی دوباره پیمان؛ دویستودومین شب بیعت در قلب دیار آفتاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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