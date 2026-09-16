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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۶

۲۰۰ شب عهد و پایداری؛ موج خروشان دیار آفتاب در دفاع از ولایت

۲۰۰ شب عهد و پایداری؛ موج خروشان دیار آفتاب در دفاع از ولایت

اراک- در این ویدئو ۲۰۰ شب پایداری مردم دیار آفتاب در دفاع از ولایت را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6949621

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