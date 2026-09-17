به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسینعلی سعدی شاهرودی شامگاه پنجشنبه در اجتماع بزرگ مردم شاهرود در میدان امام خمینی (ره)، ضمن اشاره به دویستمین شب حضور مردم شاهرود در این اجتماعات و یادواره شهدای البرز شرقی، این حضور را نشانه صلابت ملت ایران اسلامی دانست.

وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدا، اظهار کرد: شاهرود دیار علم، فرهنگ و ادب است و مردم آن از شاهوار، ایستادگی را در طول تاریخ آموخته‌اند.

شاهرود؛ دیار علم، فرهنگ و ایستادگی

رئیس سابق دانشگاه امام صادق (ع) افزود: استعداد درخشان عنصر شاهرودی در تولید علم و فناوری و خلق ثروت زبانزد است، چراکه اینجا دیار مرجعیت و شهادت است.

سعدی شاهرودی با بیان اینکه ۲۰۰ شب است که مردم شاهرود در میدان حضور دارند، تأکید کرد: از بصیرت و هوشمندی مردم باید تقدیر کرد، زیرا همه مردم ایران اسلامی، به‌ویژه مردم هوشمند شاهرود، در میدان ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: امروز نیازمند یک جامعه‌شناسی بزرگ برای شناخت جامعه ایران اسلامی هستیم تا مردم امروز را بشناسیم و تفاوت آنان را با مردم کوفه بدانیم؛ مردمی که هزاران نامه برای امام خود نوشتند، اما در نهایت به امامشان پشت کردند.

بصیرت مردم ایران در آزمون تاریخی نمایان شد

این استاد حوزه علمیه با اشاره به ویژگی‌های مردم ایران اسلامی گفت: زمانی که یک قدرت مسلط و زورگو شمشیر خود را نشان داد و عبید حاکم شد، تمام دعوت‌کنندگان در برابر سیدالشهدا (ع) صف‌آرایی کردند؛ زیرا عنصر شجاعت و مبارزه با ظلم را نداشتند.

سعدی شاهرودی افزود: آنان می‌دانستند حسین بن علی (ع) کیست و با منطق دینی خود با ایشان بیعت کرده بودند، اما در نهایت مسلم تنها ماند.

وی با بیان اینکه امروز اساتید باید جامعه ایران را بررسی کنند، اظهار کرد: باید بررسی شود که چگونه مردم ایران هوشمندانه و با بصیرت میدان را حفظ کردند؛ در حالی که رهبرشان به شهادت رسیده بود.

مردم عزت کشور را حفظ کردند

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: تمام اندیشکده‌های نظام سلطه در اسناد خود بازتاب داده‌اند که قرار بود پس از شهادت رهبر، جریان برانداز و نفاق راه‌اندازی شود تا در خلأ رهبری، نظام را با چالش مواجه کند، اما مردم ما اجازه چنین اتفاقی را ندادند.

سعدی شاهرودی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی عزت کشورشان را حفظ کردند، گفت: اعضای خبرگان رهبری روزها و شب‌های سختی را در جلسات حضور داشتند تا بتوانند پس از شهادت رهبر شهید، رهبری را که در تراز این نظام، انقلاب و مردم باشد، معرفی کنند.

وی افزود: در این مدت، جز مردم، کسی از این نظام اسلامی صیانت نکرد و این موضوع قابل قدردانی است.

دانشمندان ملت ایران موشک‌های نقطه‌زن را ساختند

رئیس سابق دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: شعاری که مردم ایران سر دادند مبنی بر اینکه «دست خدا عیان شد و خامنه‌ای جوان شد»، درست است؛ زیرا یک خامنه‌ای جوان، تحول‌خواه و تحول‌آفرین که ایران بزرگ را به اوج قله اقتدار خواهد رساند، از سوی خبرگان رهبری انتخاب شده است.

سعدی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: امروز لقمه و نان مردم مسئله‌ای است که دشمن به آن چشم دوخته است.

وی ادامه داد: آن زمان که می‌گفتند دنیا، دنیای گفتمان است و موشک نمی‌خواهیم، رهبر شهید ما هزینه داد و دانشمندان ملت ایران موشک‌های نقطه‌زن را ساختند و این موضوع، مسئله کوچکی نیست.

تأکید بر توان دفاعی ایران و تغییر معادلات منطقه‌ای

این عضو خبرگان رهبری افزود: حتی مخالفان و منتقدان نیز امروز اذعان دارند که ایران قدرت چهارم دنیاست و توانسته در برابر سه قدرت هسته‌ای و نظامی جهان ایستادگی کند.

سعدی شاهرودی همچنین با اشاره به شرایط پس از جنگ گفت: دنیای پیشاجنگ و پساجنگ شکاف عمیق و گسترده‌ای پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: امروز از هژمونی آمریکا دیگر خبری نیست و آن قلدر گردن‌کش، گردن‌شکسته شده است؛ اینجا ایران بزرگی است که شاهان بسیار زورگو و مستبد را به زانو درآورده و ان‌شاءالله به‌زودی پیروزی کامل در همه عرصه‌ها بر نظام سلطه آمریکایی و همچنین اسرائیل صورت خواهد گرفت.

نگرانی مردم شاهرود درباره آب و تخریب شاهوار

عضو خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل داخلی و دغدغه‌های زیست‌محیطی مردم شاهرود اشاره کرد و گفت: مسئله مهم آب و تخریب شاهوار، نگرانی‌های بزرگی را برای مردم ایجاد کرده است.

سعدی شاهرودی تأکید کرد: مردم شاهرود نسبت به مسائل زیست‌محیطی و آب شاهوار نگرانی دارند و خواسته ما این است که مسئولان، سلامت مردم و رعایت مسائل محیط زیستی را ملاک قرار دهند و نگرانی مردم را رفع کنند.