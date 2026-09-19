کارت شهروندی کرج از فیزیکی تا بارکد موبایلی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - حمیدرضا عبدالمنافی: مدیریت شهری کرج در سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی را برای هوشمندسازی خدمات و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات شهری مطرح کرده است؛ طرح‌هایی که بخشی از آنها به مرحله اجرا رسیده و برخی دیگر همچنان با چالش‌های اجرایی و حقوقی مواجه هستند.

کارت شهروندی یکی از طرح‌هایی است که قرار است با تجمیع بخشی از خدمات شهری، امکان استفاده شهروندان از خدماتی مانند حمل‌ونقل عمومی، خدمات مرتبط با پسماند و برخی تخفیف‌ها و حمایت‌های شهری را فراهم کند. با این حال، تجربه کارت‌های اتوبوس و طرح‌های مشابه در کرج، این پرسش را ایجاد کرده که کارت شهروندی جدید چه تفاوتی با طرح‌های گذشته خواهد داشت و آیا این بار زیرساخت‌های لازم برای اجرای پایدار آن فراهم شده است؟

در همین زمینه با عمار ایزدیار، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر کرج درباره جزئیات طرح کارت شهروندی، چالش‌های کارت اتوبوس، اختلافات حقوقی و نرم‌افزار «کرج من» گفتگو کردیم.

*ابتدا درباره فلسفه ایجاد کارت شهروندی و خدماتی که قرار است از طریق آن به مردم ارائه شود توضیح دهید.

بحث کارت شهروندی در دنیا در شهرهای مختلف وجود دارد و بر اساس آن، شهرها یک‌سری خدمات را به شهروندان به صورت رایگان، یارانه‌ای یا تخفیف‌دار ارائه می‌کنند.

این موضوع در کشور ما نیز مرسوم است و در شهر تهران هم نمونه‌هایی از آن وجود دارد که فرد با استفاده از کارت شهروندی می‌تواند یک‌سری خدمات را دریافت کند.

در آینده نیز می‌توان خدمات دیگری را به این کارت اضافه کرد. برای مثال، شهروند می‌تواند پسماند خود را تفکیک و به جایگاه‌های مشخص شهرداری تحویل دهد و در ازای آن اعتبار دریافت کند.

استفاده از حمل‌ونقل عمومی، اتوبوس و مترو نیز می‌تواند در قالب همین کارت انجام شود. همچنین می‌توان برای اقشار خاص مانند معلولان، دانشجویان، دانش‌آموزان، زنان سرپرست خانوار و خبرنگاران، خدمات را با یارانه و تخفیف بیشتری نسبت به سایر شهروندان ارائه کرد.

با توجه به اینکه طرح‌های مشابهی در گذشته مطرح شده اما ادامه پیدا نکرده‌اند، چه تضمینی وجود دارد که کارت شهروندی نیز صرفاً یک طرح مقطعی نباشد؟

ما این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنیم. البته مدیریت شهری در گذشته نقص‌هایی داشته که باید آنها را برطرف کنیم.

برای مثال، درباره تاکسی‌ها نظر شخصی من این بود که دستگاه‌های پوز متصل به سیستم اندروید در تاکسی‌ها قرار بگیرد تا علاوه بر پرداخت الکترونیکی، بتوانیم عملکرد تاکسی‌ها را رصد و پایش کنیم و حتی یارانه یا سوبسید مربوط به آنها را نیز از همین طریق پرداخت کنیم.

*چرا این طرح در گذشته عملیاتی نشد؟

افزایش نرخ دلار باعث شد قیمت این دستگاه‌ها به شدت افزایش پیدا کند. در نتیجه خرید این تجهیزات برای حدود ۱۰ هزار تاکسی عملاً با مشکلات جدی مواجه شد.

قرار بود این موضوع وارد مدار عملیاتی شود اما به دلیل افزایش قیمت تجهیزات، اجرای آن با مشکل مواجه شد.

*وضعیت کارت اتوبوس یا همان «البرز کارت» که پیش از این در کرج مطرح شده بود، اکنون چگونه است؟

مشکلات در حال پیگیری است تا هرچه سریع‌تر حل‌وفصل شود.

از طرف دیگر، افزایش نرخ دلار باعث شده قیمت کارت‌های قابل شارژ به شدت افزایش پیدا کند و عرضه کارت با قیمت قبلی توجیه اقتصادی نداشته باشد.

با وجود فشارها و الزاماتی که از طرف ما وجود داشته، در حال حاضر می‌توان گفت این کارت تقریباً نایاب شده است.

*کارت شهروندی جدید چه تفاوتی با کارت‌های قبلی دارد؟

کارت شهروندی کارتی خواهد بود که به صورت مستقل در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، قابلیت شارژ دارد و به نام اشخاص صادر می‌شود.

استفاده از این کارت برای خود شخص خواهد بود و امکان واگذاری آن به دیگران وجود ندارد. دارنده کارت می‌تواند از یک‌سری خدمات شهری استفاده کند.

*آیا شورای ششم می‌تواند این کارت را در اختیار مردم قرار دهد؟

اگر شورای ششم تا سال ۱۴۰۷ تمدید شود، ما این موضوع را در برنامه داریم که هرچه سریع‌تر آن را عملیاتی کنیم و کارت را به مردم برسانیم.

طرح نیز به صحن شورا آمده و درباره آن صحبت شده است. شورا شهرداری را ملزم کرده که این کار را انجام دهد .

*نقش سامانه «کرج من» در این طرح چیست؟

شهرداری به صورت جدی دنبال این است که ساختار «کرج من» را به این سیستم متصل کند تا مردم بتوانند از طریق آن از خدمات استفاده کنند.

حتی اگر فردی کارت فیزیکی نداشته باشد، می‌تواند بارکد کارت را در نرم‌افزار تلفن همراه خود داشته باشد و از طریق بارکدخوان‌هایی که در مراکز مختلف وجود دارد، خدمات مورد نظر را دریافت کند.

*بنابراین قرار است «کرج من» عملاً به بستر ارائه کارت شهروندی تبدیل شود؟

بله. قرار است «کرج من» یک اپلیکیشن جامع باشد که از طریق آن کارت شهروندی نیز صادر شود و این دو به یکدیگر متصل باشند.

نتیجه اینکه؛ کارت شهروندی کرج در صورت عملیاتی شدن می‌تواند بخشی از خدمات شهری را در یک بستر واحد تجمیع کند؛ از حمل‌ونقل عمومی و پرداخت کرایه تاکسی تا مشوق‌های مرتبط با تفکیک پسماند و ارائه خدمات ویژه به گروه‌های هدف.

با این حال، تجربه کارت‌های اتوبوس و برخی طرح‌های الکترونیکی گذشته نشان می‌دهد اجرای چنین طرحی نیازمند حل چالش‌های حقوقی، تأمین زیرساخت و تضمین استمرار خدمات است.