حل مسائل محلات چالوس با مشارکت مردم دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسفندیاری پیش از ظهر شنبه در نشست شورای راهبردی قرارگاه مدیریت محلهمحور شهرستان چالوس، گفتمانسازی و جلب مشارکت مردم را از الزامات موفقیت این طرح برشمرد و اظهار کرد: مدیریت محلهمحور میتواند بستری برای استفاده از ظرفیتهای مردمی و واگذاری بخشی از امور به جامعه محلی باشد.
وی با اشاره به تفاوت مسائل و نیازهای محلات افزود: برای برنامهریزی مؤثر باید مسائل هر محله به صورت جداگانه شناسایی و احصا شود و با ایجاد بانک اطلاعاتی، مشکلات بر اساس اولویت مورد پیگیری قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری چالوس همچنین بر ضرورت فعال شدن ارکان محلات و نقشآفرینی بیشتر پایگاههای بسیج خواهران تأکید کرد و گفت: همکاری میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی باید در راستای حل مسائل و کاهش آسیبهای اجتماعی تقویت شود.
در ادامه این نشست مقرر شد شناسنامه محلات پایلوت شامل کلاک، تجنکلا علیا، هرطهکلا، گرامجان و دهگیری با همکاری سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف تکمیل و گزارش نهایی آن ارائه شود.
همچنین برگزاری نشست توجیهی مدیران ۴۳ محله نوع «ب» برای آغاز فعالیتهای اجرایی، تبادل اطلاعات میان کمیتههای تخصصی و ایجاد بستر مشترک برای اطلاعرسانی فعالیتها در دستور کار قرار گرفت.
استفاده از ظرفیت بانک اطلاعاتی سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه مساجد و محلات، بهرهگیری از توان بسیج رسانه برای تبیین فعالیتهای قرارگاه و توسعه ورزشهای همگانی از دیگر مصوبات این نشست بود.
توجه به پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، موضوع جوانی جمعیت و تقویت ساختارهای فعال در محلات نیز در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.
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