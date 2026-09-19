واژگونی موتورسیکلت در تربت حیدریه یک کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر محمدزاده اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر وقوع یک فقره تصادف جرحی در محور تربت حیدریه به رباط سنگ بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه افزود: با حضور ماموران در محل و بررسی های به عمل آمده مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت به دلایل نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شده است که متاسفانه راکب موتورسیکلت به علت جراحات وارده در دم فوت و سرنشین مصدوم و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

وی با اشاره اینکه علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است از راکبین موتورسیکلت ها خوست ضمت حرکت با سرعت مطمئنه در هنگام رانندگی، خود و ترک نشین از کلاه ایمنی استفاده نمایند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.