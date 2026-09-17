به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد سادات، شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به حضورهای مردمی در اجتماعات شبانه اظهار کرد: طی این مدت، مردم با وجود گذشت حدود ۲۰۰ شب همچنان در صحنه حضور داشته‌اند و این استمرار را می‌توان بخشی از واکنش اجتماعی آنان به تحولات و تهدیدات خارجی دانست.

وی افزود: از نگاه وی، آنچه طی این مدت شکل گرفته، صرفاً یک واکنش مقطعی نبوده و استمرار حضور مردم بیانگر شکل‌گیری یک احساس مشترک در بخشی از جامعه در قبال تحولات اخیر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به جنگ و حملات اخیر، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان این درگیری، مجموعه‌ای از اقدامات نظامی و امنیتی از جمله حمله به زیرساخت‌ها و اهداف مختلف را در دستور کار قرار دادند و هدف آنها، بنا بر ارزیابی وی، تضعیف جمهوری اسلامی ایران بود.

سادات ادامه داد: با گذشت ۲۰۰ روز از این تحولات، منطقه غرب آسیا با تغییراتی در معادلات سیاسی و امنیتی مواجه شده و از نگاه وی، نشانه‌هایی از کاهش هژمونی و نفوذ غرب در منطقه قابل مشاهده است.

وی حضور مردم و واکنش نیروهای مسلح را از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این وضعیت دانست و بیان کرد: استمرار حضور اجتماعی در کنار عملکرد نیروهای مسلح، محاسبات طرف مقابل را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان همچنین با اشاره به تحولات داخلی کشور عنوان کرد: امروز ایران در مرحله‌ای قرار دارد که تعیین سرنوشت کشور از سوی قدرت‌های خارجی را نمی‌توان پذیرفت و مردم بر استقلال و حاکمیت ملی تأکید دارند.

تأکید بر انسجام اجتماعی

سادات با تأکید بر نقش انسجام اجتماعی در شرایط کنونی گفت: تداوم حضور مردم طی ۲۰۰ شب، از نظر وی، بیانگر شکل‌گیری نوعی همبستگی در میان بخشی از جامعه است و این انسجام می‌تواند در مواجهه با تهدیدات خارجی مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی روایت‌های متفاوت درباره جنگ و صلح اشاره کرد و گفت: اختلاف نظر درباره نحوه مواجهه با شرایط موجود باید در چارچوب گفت‌وگوی عمومی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد و نباید به تضعیف انسجام اجتماعی و توان دفاعی کشور منجر شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و توجه به منافع ملی، از مهم‌ترین الزامات عبور از شرایط موجود است.