سنگر خیابان را ترک نمی کنیم؛ تقویت وحدت در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حاج صادق جلالی پنجشنبه شب در اجتماع مردم شهرستان نور با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، این حضور را نشانه ایستادگی مردم در دفاع از انقلاب و نظام اسلامی دانست و گفت: سنگر خیابان را تا زمانی که رهبری معظم انقلاب فرمایشی نکرده‌اند، نباید ترک کنیم و نباید اجازه دهیم خستگی، ناامیدی یا برخی سخنان در اراده مردم سستی ایجاد کند.

وی با اشاره به تداوم حضور مردم در بیش از ۲۰۰ شب گذشته اظهار کرد: شما مردم در این شب‌های بیداری انقلاب اسلامی، با اراده خداوند متعال به میدان آمدید و به ندای رهبرتان لبیک گفتید و یاد امام شهید را جاودانه نگه داشتید؛ بنابراین باید خداوند متعال را شکر کرد و قدردان مردم قهرمان، سرافراز، مقاوم و سلحشور باشیم.

سخنران تجمع فاتحان خیبر شهرستان نور افزود: مردم در طول این ماه‌ها در سرما و گرما، باران و حتی در برخی شهرها زیر بمباران، در خیابان حاضر شدند و سنگر خیابان را ترک نکردند و جانانه از کیان میهن اسلامی دفاع کردند که زبان از توصیف این حضور معجزه‌وار قاصر است.

حجت الاسلام جلالی با اشاره به واکنش‌های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به این تجمعات گفت: در روزها و هفته‌های نخست، تصور می‌کردند این تجمعات پس از مدتی پایان می‌یابد، اما با استمرار حضور مردم، ادعاهایی مانند ساختگی بودن تصاویر تجمعات با هوش مصنوعی مطرح شد ، با این حال مردم در باران، برف، سرما و اوج تهدیدات همچنان در خیابان حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: حضور مردم، دشمن را به هذیان‌گویی و یاوه‌گویی انداخت و نباید این حضور را کوچک بشماریم.

حجت الاسلام جلالی با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس گفت: بسیاری از اتفاقاتی که امروز در متن آن قرار داریم، شاید اکنون اهمیتشان برای ما به‌طور کامل ملموس نباشد؛ همان‌گونه که در سال‌های نخست پس از دفاع مقدس، اهمیت کار رزمندگان و شهدای ما برای همه مردم به اندازه امروز روشن نبود، اما با گذشت زمان و فروکش کردن غبار حوادث، مشخص شد آنان چه کار بزرگی در برابر دشمنان این میهن انجام دادند.

وی تصریح کرد: امروز که در میدان حضور داریم شاید اهمیت این موضوع برایمان کاملاً آشکار نباشد، اما چند ماه یا چند سال بعد متوجه خواهیم شد که این حضور چه فتنه‌ها، مسائل و حوادث خطرناکی را از میهن ما دور کرده است.

حضور مردم عامل جلوگیری از تحریف برخی مسائل است

وی حضور مردم را عامل دیگری در جلوگیری از تحریف برخی مسائل دانست و گفت: در روزهای اولیه مذاکرات، برخی تلاش کردند شعار مرگ بر آمریکا تکرار نشود و حتی نسبت به پخش بیانات قائد شهید درباره مذاکرات و نفی مذاکره با آمریکا اعتراض داشتند اما مطالبه مردم در میدان اجازه نداد تحریف‌گران به خواسته‌های خود برسند.

حجت الاسلام جلالی افزود: برخی تلاش کردند مذاکره با آمریکا را به تعبیری صلح با آمریکا قلمداد کنند، در حالی که به گفته وی، رهبر انقلاب مشکل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا را یک مشکل ذاتی دانسته‌اند و تأکید کرده‌اند که آمریکا به یک مطالبه و یک امتیاز قانع نخواهد شد.

وی با اشاره به نقش مردم در حفظ گفتمان انقلاب اسلامی گفت: مردم در میدان مانند حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پس از واقعه عاشورا، نام امام شهید خود را فریاد زدند و اجازه ندادند یاد و مرام او به فراموشی سپرده یا دستخوش تحریف شود.

حجت‌الاسلام با بیان اینکه تحریف، یکی از خطرات جدی پیش روی جامعه است، اظهار کرد: پس از ارتحال امام خمینی(ره)، تلاش‌هایی برای تحریف شخصیت و اندیشه امام صورت گرفت و رهبر انقلاب سال‌ها در سالگرد ارتحال امام راحل، تفکر و اندیشه ایشان را برای مردم تبیین کردند.

وی افزود: امروز نیز باید مراقب باشیم افرادی نتوانند مرام امام و آرمان‌های امام شهید ما را تحریف کنند و قطعا حضور مردم در میدان اجازه چنین اتفاقی را نخواهد داد.

سخنران تجمع فاتحان خیبر در ادامه به برخی اظهارنظرها درباره صلح شرافتمندانه یا صلح عزتمندانه اشاره کرد و گفت: برخی تلاش می‌کنند تسلیم را پشت عبارت صلح تئوریزه کنند، اما پاسخ مردم در میدان روشن است؛ اگر جنگ ۲۰ سال هم طول بکشد و حتی اگر ۲۰۰ سال ادامه پیدا کند، ملت مقاوم و بااراده ایران در برابر دشمن تسلیم نخواهد شد.

وی تأکید کرد: ما اهل صلح هستیم و از هیچ جنگی استقبال نمی‌کنیم و امروز نیز در حال دفاع از خود هستیم

وی با تأکید بر اینکه نباید شهادت رهبر معظم انقلاب در اذهان عمومی کمرنگ شود، گفت: نباید اجازه دهیم این جنایت در دل‌های مردم عادی شود و باید همواره به خاطر داشته باشیم آمریکا رهبر و مرجع تقلید و ولی امر مسلمین و فرمانده کل قوا را به شهادت رسانده است.

حجت الاسلام جلالی افزود: مطالبه مردم در میدان، انتقام بوده و مردم پیوسته شعار انتقام سر داده‌اند.

سخنران تجمع فاتحان خیبر شهرستان نور، وحدت را از محورهای مهم جامعه دانست و اظهار کرد: در نظام اسلامی، وحدت حول محور رهبری شکل می‌گیرد و در نظام ولایی، فصل‌الخطاب ولی فقیه است.

وی ادامه داد: ملت با وجود علایق، سلایق و نگاه‌های مختلف، متحد و پیرو خط رهبری هستند و نباید برخی سخنان موجب شکل‌گیری تصورات نادرست شود.

حجت الاسلام جلالی با بیان اینکه بخش زیادی از فشارهای اقتصادی بر دوش مردم است، گفت: مردم گرانی و محاصره اقتصادی را تحمل می‌کنند، به بازار می‌روند و مشکلات معیشتی را با گوشت و پوست و استخوان لمس می‌کنند، اما حاضر نیستند از نظام اسلامی دست بکشند؛ چراکه این نظام را با همه وجود باور کرده‌اند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت فرهنگی و اجتماعی برخی شهرها گفت: امروز در بسیاری از شهرها تمثال شهدا زینت‌بخش شهرهاست، اما در کنار آن تصاویر و صحنه‌هایی از ناهنجاری و بی‌عفتی دیده می‌شود که حقیقتاً قلب‌ها را جریحه‌دار می‌کند.

جلالی تأکید کرد: باید برای این مسئله فکری عاجل و موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود.