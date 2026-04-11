حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایداری مردم در مسیر مقاومت اظهار کرد: در پی حملات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و با شعار «نه سازش نه تسلیم، در جنگ با آمریکا»، موج هفتم تجمعات خودجوش مردمی تحت عنوان «نحن منتقمون» توسط ستاد مردمی منتقمان امام شهید برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اجتماعات هر شب رأس ساعت ۲۱ در نقاط مختلف شهر کرمانشاه برگزار می‌شود، افزود: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، این حرکت حماسی از فردا شنبه ۲۲ فروردین‌ماه در میدان نیایش آغاز شده و در روز یکشنبه ۲۳ فروردین در چهارراه راهنمایی و رانندگی ادامه خواهد یافت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در شب شهادت امام جعفر صادق (ع) یعنی دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه، این تجمع در سه‌راه مسکن (میدان معلم) برپا می‌شود. همچنین روز سه‌شنبه در میدان مرکزی، چهارشنبه در چهارراه دروازه چوب‌فروش‌ها و پنجشنبه در شهرک حافظیه (ابتدای ۴۵ متری دوم) میزبان مردم ولایتمدار خواهیم بود.

حجت‌الاسلام عبدی به برنامه ویژه پایان هفته اشاره کرد و گفت: روز جمعه ۲۸ فروردین‌ماه، برنامه ویژه «استغاثه ظهور» به همراه اقامه نماز استغاثه در میدان فردوسی برگزار می‌گردد تا مردم متدین کرمانشاه همگام با فریاد انتقام، نصرت الهی را مسألت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی مردم عزیز و همیشه در صحنه کرمانشاه دعوت می‌شود با حضور پرشور خود نشان دهند که برای ایران عزیزمان همواره در صحنه حاضرند؛ همچنین علاقمندان برای دریافت آخرین اخبار تجمعات می‌توانند کلمه «یاحسین» را به سرشماره ۶۶۰۰۰۸۳۵۹۹ ارسال کنند.