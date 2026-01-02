امام جمعه زابل: عدم پاسخ به مطالبات مردم ظلم به خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زابل ضمن توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی، دوازدهم دی‌ماه را سالروز ارتحال عالم مجاهد و انقلابی، حضرت آیت‌الله علامه مصباح یزدی (ره) دانست و گفت: این شخصیت برجسته که به‌درستی از او به عنوان «عمار انقلاب» یاد می‌شود، یکی از افتخارات مکتب تشیع در عصر حاضر است.

امام جمعه زابل در ادامه با تبریک فرا رسیدن سیزدهم رجب، سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی (ع)، آغاز ایام‌البیض و اعتکاف را فرصتی برای بازگشت انسان از هیاهوی دنیا به خلوت بندگی دانست و ادامه داد: اعتکاف، حرکت از کثرت به خلوت، از مخلوق به خالق و از بیرون به درون است و حضور پرشور جوانان و نوجوانان در مساجد، نویدبخش آینده‌ای روشن است. وی از مردم خواست در حد توان خود، مساجد و معتکفین را در امور افطار و سحر یاری کنند.

وی با اشاره به سیزدهم دی ماه سالروز شهادت سردار بزرگ جهان اسلام، سپهبد حاج قاسم سلیمانی و هم رزمانش، این روز را نقطه‌ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: حاج قاسم تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه یک مکتب، یک اندیشه و یک شخصیت چندبعدی بود؛ دیپلماتی کارکشته، عارفی واقعی، استراتژیستی بزرگ و قهرمانی تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی.

حجت الاسلام پوراندخت با نقل بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شهید سلیمانی افزود: پیروزی در جهاد اکبر، شجاعت و تدبیر در میدان نبرد، مردمی بودن، اخلاص، بی‌پروایی در برابر دشمن و نقش‌آفرینی در تقویت جبهه مقاومت از عراق و سوریه تا لبنان، فلسطین و یمن، از ویژگی‌های برجسته این شهید بزرگوار است.

امام جمعه زابل خاطرنشان کرد: اعتراض مردم در برابر مشکلات معیشتی، حق طبیعی آن‌هاست، اما اگر این اعتراض‌ها شنیده نشود، می‌تواند زمینه‌ساز خسارت‌های جبران‌ناپذیر شود.

وی با انتقاد از بی‌تدبیری و بی‌توجهی برخی مسئولان در سطوح مختلف کشور، تأکید کرد: معیشت وقتی زخمی شد امنیت روانی و اجتماعی به هم می‌ریزد و تجمعات اعتراضی زیبنده نظام اسلامی نیست.

وی تصریح کرد: بلوغ سیاسی و هوشمندی اجتماعی و درک شرایط موجب شده مردم با آشوبگران همراهی نکنند؛ همچنین بخش عمده مشکلات اقتصادی، گرانی و نوسانات بازار، نتیجه مدیریت غلط و وابستگی فکری به غرب است، نه صرفاً تحریم‌ها.

اعتراض‌ها نباید به آشوب آغشته شود

حجت الاسلام پوراندخت با تفکیک روشن میان «اعتراض» و «آشوب» افزود: آنچه در برخی تجمعات اخیر دیده می‌شود، اعتراض مردمی نیست، بلکه آشوب و فتنه‌ای سازمان‌یافته با حضور عناصر و سربازان نقاب‌دار مسلح و آموزش‌دیده صهیونیستی است که با تخریب اموال و املاک عمومی، توهین به مقدسات و باورهای دینی و پرتاب سنگ و تیراندازی، کشته‌سازی، دنبال ایجاد ناامنی و در نهایت براندازی نظام هستند.

وی نقش برخی پیام‌رسان‌های خارجی همچون واتساپ و تلگرام را در ناامن‌سازی روانی جامعه بسیار خطرناک و بیان کرد: این پلتفرم‌ها رها بوده و با الگوهای جعلی، تصویرهای مسموم، افکار غلط و تحریف واقعیت‌ها و بمباران رسانه‌ای، هویت دینی و ملی و غیرت و أمنیت جامعه را هدف قرار داده به‌ویژه قربانیان این بمباران رسانه‌ای أغلب جوانان و نوجوانان هستند؛ و رها بودن آن‌ها، تهدیدی جدی ست.

امام جمعه زابل در ادامه گفت: نسبت دادن مشکلات کشور به رهبری انقلاب، توسط بعضی از افراد یا از سر جهل است یا تعمدا توسط برخی افراد معلوم الحال و پروژه بگیر است؛ رهبر معظم انقلاب در سخت‌ترین شرایط، به‌ویژه در جنگ دوازده‌روزه، با شجاعت و تدبیر کشور را مدیریت و راهبری کردند که نتیجه آن تحمیل مقتدرانه آتش بس بر آمریکا و رژیم غاصب بود

وی در پایان با تأکید بر مدیون بودن همه مخصوصاً مسئولان به انقلاب، شهدا و مردم، خاطرنشان کرد: کوتاهی در خدمت‌رسانی، پاسخ‌ندادن به مطالبات مردم و ضعف نظارت، ظلم به خون شهداست.