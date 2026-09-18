خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس، شهر ایلام رنگ و بوی دیگری گرفته است؛ از یک سو، خانوادهها با شور و شوقی توأم با دغدغه، این روزها بازار خرید لوازمالتحریر و اقلام مصرفی را گرم کردهاند و از سوی دیگر، فروشندگان و کسبه نیز با آمادهسازی مغازهها و تأمین کالاهای مورد نیاز، خود را برای استقبال از این ایام مهیا میکنند.
در آستانه مهرماه، خیابانهای منتهی به بازار و فروشگاههای لوازمالتحریر ایلام شاهد رفتوآمد پرشمار خانوادههایی است که برای تهیه نوشتافزار، کیف، کفش و پوشاک مدارس راهی بازار شدهاند؛ این استقبال گسترده، اگرچه رونق را به کسبوکار فروشندگان بازگردانده، اما نگرانیهایی درباره نوسان قیمتها و کیفیت کالاهای عرضهشده نیز به همراه داشته است.
بسیاری از والدین از افزایش محسوس قیمت اقلام مصرفی گلایه دارند و خواستار نظارت جدیتر بر بازار هستند؛ در همین حال، برخی فروشندگان نیز از گرانی مواد اولیه و مشکلات تأمین کالا سخن میگویند و معتقدند افزایش قیمتها ناشی از شرایط اقتصادی حاکم بر بازار است.
در ادامه و در پاسخ به دغدغههای مردمی، دستگاههای نظارتی استان از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، طرح ویژه بازرسی از بازار لوازمالتحریر را آغاز کردهاند؛ بر اساس اعلام مسئولان، تیمهای بازرسی بهصورت روزانه بر قیمتگذاری، کیفیت کالا و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی نظارت میکنند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
نظرات شهروندان ایلامی درباره خرید لوازم مدرسه
مادر یکی از دانشآموزان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیمت اقلام مصرفی مدرسه، امسال تفاوتهای محسوسی دارد؛ کیف، کفش و حتی نوشت افزار، بسته به مدل و برند، اختلاف قیمت زیادی دارد که همین موضوع انتخاب را سخت میکند.
اعظم منصوری افزود: بعضی فروشندهها میگویند گرانی مواد اولیه باعث افزایش قیمت شده، ولی به هر حال خرید لوازم مدرسه برای خانوادهها پرهزینه شده و من مجبورم قبل از خرید چند جا قیمت بگیرم تا هم جنس خوبی انتخاب کنم و هم بیش از حد هزینه نکنم.
یکی دیگر از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تفاوت قیمت اقلام مصرفی مدرسه در فروشگاههای مختلف کاملاً مشهود است و گاهی یک کیف یا کفش مشابه در دو مغازه با قیمتهای متفاوتی عرضه میشود که این موضوع خرید را برای خانوادهها دشوار میکند، چون باید وقت زیادی صرف مقایسه قیمتها کرد تا بتوان انتخاب مناسبی داشت.
محمد عباسی با بیان اینکه نوشتافزارها هم بین مغازهها اختلاف قیمت دارند، افزود: این پراکندگی قیمت باعث سردرگمی خانوادهها میشود؛ به نظر من اگر مسئولان اطلاعات قیمتهای متعارف را در اختیار مردم قرار دهند، انتخاب بسیار راحتتر میشود و خانوادهها کمتر دچار مشکل میشوند.
تشدید نظارت بر بازار لوازمالتحریر ایلام
فرماندار ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نزدیک شدن به مهرماه، نظارت بر بازار لوازمالتحریر و اقلام مصرفی مدارس در اولویت قرار گرفته و طرح ویژه بازرسی آغاز شده است؛ در این طرح، قیمتگذاری و کیفیت کالاهای عرضهشده بهصورت روزانه بررسی میشود.
احسان اکبری با اشاره به اینکه هدف اصلی این نظارتها، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی در آستانه بازگشایی مدارس است، افزود: تیمهای بازرسی در سطح شهر و شهرستانها فعال شدهاند و با فروشندگانی که بدون درج قیمت یا با نرخهای غیرمتعارف اقدام به فروش کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
اکبری با بیان اینکه برخورد با گرانفروشی و احتکار در این ایام تشدید شده و هیچ تخلفی بدون پیگیری نخواهد ماند، تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
فرماندار ایلام خاطرنشان کرد: با همکاری اتاق اصناف و دستگاههای نظارتی، تلاش میشود تا پایان شهریور بازار لوازمالتحریر در وضعیت پایدار باقی بماند و خانوادهها بدون دغدغه مقدمات آغاز سال تحصیلی را فراهم کنند.
طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازار لوازمالتحریر ایلام این روزها شلوغترین روزهای خود را سپری میکند و همین شلوغی، نظارت بر قیمتها را ضروریتر کرده، اظهار داشت: تیمهای بازرسی از نیمه شهریور در قالب گشتهای مشترک با اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی، بهصورت روزانه از واحدهای صنفی عرضهکننده نوشتافزار، کیف، کفش و پوشاک مدارس بازدید میکنند.
مهدی کاکاخانی افزود: آنچه در بازرسیها بیشتر به چشم میآید، نصب نکردن برچسب قیمت روی برخی کالاها و در مواردی گرانفروشی است؛ در این راستا چندین پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل شده که نمونههایی از آن، فروش کالایی به قیمت دو برابر نرخ واقعی بوده است.
معاون نظارت و بازرسی صمت ایلام با اشاره به اینکه گشتهای نظارتی تا پایان مهرماه به کار خود ادامه میدهند، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این است که خانوادهها بدون نگرانی از قیمتهای غیرمتعارف، مقدمات سال تحصیلی فرزندانشان را فراهم کنند.
آمادگی مدارس ایلام برای مهرماه؛ از تجهیز کلاسها تا تأمین اقلام مورد نیاز دانشآموزان
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ۱۹۰۵ واحد آموزشی و تربیتی برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده و بیش از ۹۵ درصد از ۱۱ هزار و ۵۰۰ معلم استان نیز ساماندهی و ابلاغ و محل خدمت آنان مشخص شده است.
ایرج زینی وند افزود: در آستانه مهرماه، یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها تأمین اقلام مصرفی و لوازم مورد نیاز دانشآموزان است و در همین راستا، هماهنگیهای لازم با دستگاههای نظارتی انجام شده تا بازار لوازمالتحریر و پوشاک مدارس در وضعیت مناسب قرار داشته باشد و خانوادهها بدون نگرانی از قیمتهای غیرمتعارف، مقدمات سال تحصیلی فرزندانشان را فراهم کنند.
زینیوند تصریح کرد: در راستای تحقق عدالت آموزشی، حدود ۱۷ هزار قلم تجهیزات ورزشی و آموزشی در مدارس استان توزیع خواهد شد و ۱۲ اتاق بهداشت و سلامت نیز تجهیز میشود که این اقدامات در کنار تأمین اقلام مصرفی مورد نیاز مدارس، به ایجاد محیطی بانشاط برای دانشآموزان کمک میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام با بیان اینکه تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر اساس ضوابط وزارت آموزش و پرورش انجام میشود، خاطرنشان کرد: ۴۷۷ کودکستان نیز آماده پذیرش بیش از ۷۴۰۰ نوآموز هستند و برنامهریزیهای لازم برای شروع سال تحصیلی با کیفیت مطلوب انجام شده است؛ از این رو امیدواریم با همکاری همه دستگاهها و مشارکت اولیا، شاهد آغاز سال تحصیلی پویا و بانشاط در استان باشیم.
بازار لوازمالتحریر ایلام در آستانه مهرماه روزهای پررفت وآمدی را سپری میکند و خانوادهها با مقایسه قیمتها و انتخاب کالای باکیفیت، تلاش میکنند هزینههای خود را مدیریت کنند؛ در این میان، شفافیت قیمتها و ادامه نظارتها میتواند فضای بازار را برای خریداران و فروشندگان قابلپیشبینیتر کرده و آغاز سال تحصیلی را برای خانوادهها آسانتر سازد.
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