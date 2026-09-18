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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

هواشناسی ایران امروز ۲۷ شهریور؛ بارش پراکنده در سواحل دریای خزر

هواشناسی ایران امروز ۲۷ شهریور؛ بارش پراکنده در سواحل دریای خزر

سازمان هواشناسی کشور وقوع بارش‌ های پراکنده در سواحل دریای خزر و اردبیل و رگبارهای همراه با رعد و برق در برخی نقاط آذربایجان شرقی طی روزهای آتی پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس پیش بینی کلی و نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی کشور، در سه روز آینده در استان‌ های ساحلی خزر و اردبیل در برخی ساعات بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

علاوه بر آن روز جمعه در برخی نقاط آذربایجان شرقی و زنجان و روزهای شنبه و یکشنبه در شمال استان‌ های آذربایجان‌ های غربی و شرقی در ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده گاهی رعد و برق پیش بینی می‌ شود.

روزهای جمعه و شنبه در برخی نقاط شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌ شود.

طی پنج روز آینده وضعیت جوی تهران صاف، همراه با وزش باد، افزایش ابر و افزایش سرعت باد خواهد بود.

همچنین دمای هوا تهران طی این بازه زمانی بین ۲۱ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌ بینی شده است.

کد مطلب 6950428
طیبه بیات

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