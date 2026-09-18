هواشناسی ایران امروز ۲۷ شهریور؛ بارش پراکنده در سواحل دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس پیش بینی کلی و نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی کشور، در سه روز آینده در استان‌ های ساحلی خزر و اردبیل در برخی ساعات بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

علاوه بر آن روز جمعه در برخی نقاط آذربایجان شرقی و زنجان و روزهای شنبه و یکشنبه در شمال استان‌ های آذربایجان‌ های غربی و شرقی در ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده گاهی رعد و برق پیش بینی می‌ شود.

روزهای جمعه و شنبه در برخی نقاط شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌ شود.

طی پنج روز آینده وضعیت جوی تهران صاف، همراه با وزش باد، افزایش ابر و افزایش سرعت باد خواهد بود.

همچنین دمای هوا تهران طی این بازه زمانی بین ۲۱ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌ بینی شده است.