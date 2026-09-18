شناسایی ۱۰۰ کالای فاقد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سینوش همتزاده صبح جمعه با حضور در کنگره شهدای ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری با حضور در غرفه رسانه اظهار کرد: شهدا و خانوادههای معظم آنان همواره چشم و چراغ ملت ایران هستند و باید بدانند که یاد و خاطره شهدا هیچگاه از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد و نام و ایثار آنان در تاریخ این سرزمین ماندگار است.
وی افزود: شهدا جان خود را برای دفاع از کیان کشور، ارزشها و اعتقادات فدا کردند و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا اقدامی در راستای ادای احترام و قدردانی از رشادتها و جانفشانیهای آنان است.
همتزاده در ادامه با تشریح وظایف سازمان ملی استاندارد ایران گفت: فعالیتهای سازمان در چهار محور اصلی استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی دنبال میشود.
وی با اشاره به محور استانداردسازی بیان کرد: آموزشهای مرتبط با استاندارد برای واحدهای تولیدی، مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان رسمی استاندارد، دانشجویان، کارآموزان و اقشار مختلف جامعه از جمله اقدامات این حوزه است.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری افزود: در یک سال اخیر حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفرساعت آموزش برای کارشناسان استاندارد برگزار شده است و دورههای آموزشی کارکنان ادارهکل نیز به منظور بهروزرسانی دانش و آگاهی آنان بهطور مستمر انجام میشود.
وی ادامه داد: در حوزه ترویج فرهنگ استاندارد نیز تهیه بستههای آموزشی و ترویجی، ارائه خلاصه استانداردها در قالب محتوای قابل استفاده برای مردم و مشارکت در نمایشگاههای مرتبط با استاندارد انجام شده است.
همتزاده با اشاره به طرح سفیران استاندارد گفت: در این طرح، دانشآموزان آموزشهای مرتبط با استاندارد را فرا میگیرند و پس از آن به عنوان سفیر استاندارد، این مفاهیم را به سایر دانشآموزان مدارس منتقل میکنند. همچنین برای کودکان نیز محتواهای ترویجی با استفاده از زبان قصه و شیوههای متناسب با گروه سنی آنان تهیه میشود.
وی محور دوم فعالیت سازمان را ارزیابی انطباق عنوان کرد و گفت: در این حوزه، فرآورده یا خدمت بر اساس ویژگیهای استاندارد مربوط مورد ارزیابی قرار میگیرد و واحدهای تولیدی سطح استان نیز مورد بازرسی و نمونهبرداری قرار میگیرند.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری افزود: نمونههای برداشتشده برای انجام آزمون به آزمایشگاه ارسال میشوند و در مورد فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری، داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد الزامی است و واحدهای تولیدی بدون دریافت این پروانه مجاز به تولید و عرضه این محصولات نیستند.
وی گفت: در یک سال اخیر بیش از یک هزار و ۸۰۰ بازرسی فنی از واحدهای تحت پوشش انجام شده و ۱۰۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری صادر شده است. همچنین ۳۴۴ مورد تمدید و ابطال پروانههای کاربرد علامت استاندارد انجام گرفته است.
همتزاده در خصوص فرآوردههای مشمول استاندارد تشویقی یا اختیاری نیز اظهار کرد: برخی فرآوردهها مشمول استاندارد اجباری نیستند، اما واحد تولیدی میتواند به صورت اختیاری برای دریافت پروانه استاندارد اقدام کند که در سال اخیر ۱۱ مورد از این پروانهها صادر شده است.
وی با اشاره به نظارت بر واحدهای انرژیبر گفت: واحدهایی مانند صنایع لبنی، تولید روغنهای خوراکی و موتور، تولید قند و برخی محصولات ساختمانی از جمله واحدهایی هستند که باید معیارهای مصرف انرژی را رعایت کنند. در یک سال اخیر ۴۵ مورد بازرسی فنی از واحدهای انرژیبر انجام شده است.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کنترل نصب و اصالت برچسب انرژی روی کالاهای مشمول نیز از دیگر اقدامات این ادارهکل است و این برچسبها میزان مصرف انرژی کالاها را مشخص میکنند.
همتزاده با اشاره به نظارت بر تجهیزات تفریحی گفت: تجهیزات شهربازیها از نظر ایمنی اهمیت ویژهای دارند و تجهیزات مورد استفاده کودکان در این مراکز نیز تحت نظارتهای استاندارد قرار میگیرند.
وی افزود: همچنین کالاهایی که از طریق گمرک به سازمان ملی استاندارد ارجاع میشوند، مورد بررسی و نظارت قرار میگیرند و در صورت رعایت استانداردها، مجوزهای لازم برای صادرات یا واردات صادر میشود.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت استاندارد آسانسورها اظهار کرد: در یک سال اخیر یک هزار و ۱۸۲ دستگاه آسانسور در استان مورد بررسی قرار گرفته است و آسانسورها باید علاوه بر دریافت تأییدیه استاندارد، به صورت دورهای سرویس و نگهداری شوند.
وی تأکید کرد: آسانسورهایی که در ساختمانهای پرتردد مورد استفاده قرار میگیرند به دلیل میزان استفاده بالا نیازمند توجه بیشتر به سرویسهای دورهای و رفع سریع نقصهای احتمالی هستند.
همتزاده در ادامه با اشاره به نظارت بر بازار گفت: از آنجا که ممکن است کالاهای تولیدشده در سایر استانها وارد بازار چهارمحال و بختیاری شوند، نظارت بر بازار نیز در دستور کار ادارهکل قرار دارد.
وی افزود: در یک سال اخیر پنج هزار و ۳۶۵ واحد صنفی در بازار استان مورد بازرسی قرار گرفته است و در این بازرسیها وجود علامت استاندارد برای فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری بررسی میشود.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: در پنج ماهه نخست امسال حدود ۱۰۰ مورد کالای فاقد علامت استاندارد شناسایی شده است. در برخی موارد محصول تولید شده اما واحد تولیدی برای دریافت پروانه و درج علامت استاندارد اقدام نکرده است که این موضوع موجب جمعآوری کالا از بازار و برخورد قانونی با واحد متخلف میشود.
وی همچنین از نمونهبرداری و آزمون مصنوعات فلزی گرانبها خبر داد و افزود: عیار طلا و انطباق مصنوعات عرضهشده در بازار با استانداردهای مربوط مورد بررسی قرار میگیرد و خوشبختانه در نمونهبرداریهای انجامشده، مورد بحرانی یا تقلب مؤثر مشاهده نشده است.
همتزاده با اشاره به کنترل نازلهای عرضه سوخت مایع گفت: برای جلوگیری از کمفروشی، نازلهای جایگاههای عرضه سوخت به صورت دورهای مورد بازرسی و آزمون قرار میگیرند که در یک سال اخیر ۲۸۱ مورد آزمون در این حوزه انجام شده است.
وی ادامه داد: باسکولهای ثابت همکف مورد استفاده برای وسایل نقلیه سنگین نیز مورد آزمون و علامتگذاری قرار میگیرند که در یک سال اخیر ۵۱۲ مورد آزمون در این زمینه انجام شده است.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری افزود: وسایل سنجش سبک مانند ترازوهای مورد استفاده در فروشگاهها نیز باید به صورت دورهای مورد آزمون و کالیبراسیون قرار گیرند و در یک سال اخیر یک هزار و ۳۹۸ مورد آزمون وسایل سنجش سبک انجام شده است.
وی محور سوم فعالیت سازمان ملی استاندارد را تأیید صلاحیت عنوان کرد و گفت: بخشی از وظایف سازمان از طریق برونسپاری به شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار انجام میشود و صلاحیت این مجموعهها باید مورد تأیید قرار گیرد.
همتزاده افزود: در استان، نماینده تأیید صلاحیت امور مربوط به آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی همکار را پیگیری و با مرکز ملی تأیید صلاحیت سازمان ملی استاندارد هماهنگ میکند.
وی ادامه داد: تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت نیز از دیگر اقدامات این حوزه است و این افراد پس از طی دورههای آموزشی و کارآموزی و احراز صلاحیت، پروانه تأیید صلاحیت دریافت میکنند و در بازههای زمانی مشخص نیز مورد ارزیابی قرار میگیرند.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری محور چهارم فعالیت سازمان را اندازهشناسی دانست و گفت: نظارت بر وسایل سنجش از جمله ترازوهای فروشگاهی در این حوزه انجام میشود.
وی با اشاره به وضعیت آزمایشگاههای همکار استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۸ آزمایشگاه همکار در استان تأیید صلاحیت شدهاند که در حوزههای مختلف غذایی، خوراک دام، صنایع فلزی و فرآوردههای ساختمانی فعالیت میکنند.
همتزاده خاطرنشان کرد: در برخی حوزهها از جمله فرآوردههای شیمیایی با کمبود آزمایشگاه همکار مواجه هستیم و در حوزه فرآوردههای ساختمانی نیز تنها یک آزمایشگاه همکار فعال است.
وی افزود: با توجه به اهمیت مصالح ساختمانی در ایمنی ساختمانها و ضرورت رعایت استانداردها برای افزایش مقاومت سازهها در برابر زلزله و سایر مخاطرات، توسعه ظرفیت آزمایشگاهی و نظارت بر استانداردسازی مصالح ساختمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نظر شما