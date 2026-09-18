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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

سود دارو با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در حساب بیمه‌ها

سود دارو با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در حساب بیمه‌ها

روند افزایشی نرخ دلار و تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها، دست به دست هم داده تا شاهد اختلال در زنجیره تامین دارو باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۱۸ هزار داروخانه بخش خصوصی، گرفتار همکاری های یکطرفه بیمه های پایه شده اند، به طوری که تاخیر در پرداخت مطالبات این موسسات، به قدری زیاد شده که این موسسات برای خرید دارو از شرکت های پخش، گرفتار نقدینگی هستند.

در همین راستا، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، عنوان داشت: متاسفانه عمق تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، به بدترین وضعیت طی ۳۰ سال اخیر رسیده است.

در این نامه آمده است: بیمه سلامت ۱۰ ماه و بیمه تامین اجتماعی ۷ ماه تاخیر در پرداخت دارند.

سود دارو با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در حساب بیمه‌ها

موسسین داروخانه‌های کشور، زمانی نسخه بیماران را به صورت بیمه‌ای پیچیده‌اند که قیمت دلار کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده و امروز با دلار ۲۳۰ هزار تومان، هنوز طلب خود از بیمه ها را دریافت نکرده‌اند.

هم اینک بدهی انباشته سه سازمان بیمه پایه به داروخانه‌ها، از ۸۰ همت فراتر رفته و عدم پرداخت به موقع مطالبات موسسین داروخانه‌ها، سرمایه آنها را به نابودی کشانده است.

در این نامه عنوان شده است: ادامه ارائه خدمات بیمه‌ای به بیماران، به شیوه جاری، غیر ممکن و استمرار تحمیل این شرایط به داروخانه‌ها، با قانون، اصول انصاف، شرع و اخلاق در تعارض است.

داروخانه‌ها در صورت عدم پرداخت مطالبات، توان ادامه ارائه سرویس بیمه‌ای را ندارند و بدیهی است هرگونه عوارض اجتماعی مترتب از این وضعیت، متوجه دست‌ اندرکاران تامین منابع مالی خواهد بود.

کد مطلب 6948802
حبیب احسنی پور

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