دستور پیگیری ویژه سرقت از طلافروشی در بیرجند صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته یک مورد سرقت از یک طلافروشی در بیرجند رخ داد و سارق یا سارقان با تخریب سقف این واحد صنفی اقدام به سرقت کردند.
براساس اعلام مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی، در پی دستور فرمانده انتظامی استان، تیمهایی از کارآگاهان پلیس آگاهی و انتظامی شهرستان بیرجند بهصورت ویژه در حال بررسی صحنه جرم و شناسایی عامل یا عاملان این سرقت هستند.
پلیس خراسان جنوبی اعلام کرده است که تلاش شبانهروزی برای شناسایی و دستگیری متهمان ادامه دارد.
تأکید پلیس بر تقویت امنیت طلافروشیها
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی همچنین از متصدیان صنوف حساس، بهویژه طلافروشیها، خواسته است مراقبتهای امنیتی را جدی بگیرند و نسبت به تقویت تجهیزات ایمنی واحدهای صنفی اقدام کنند.
براساس توصیه پلیس، استفاده از دوربینهای مداربسته پیشرفته، سیستمهای هشداردهنده، کرکرههای برقی مستحکم و تقویت سقف و دیوارهای مغازه از جمله اقدامات پیشگیرانه برای کاهش احتمال وقوع سرقت است.
پلیس خراسان جنوبی تأکید کرده است که غفلت در بهکارگیری تجهیزات ایمنی میتواند ریسک وقوع جرایم را افزایش داده و فرصت بیشتری برای اقدامات مجرمانه فراهم کند.
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