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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

واژگونی وانت نیسان و ۲ تصادف در اصفهان ۱۹ مصدوم داشت

واژگونی وانت نیسان و ۲ تصادف در اصفهان ۱۹ مصدوم داشت

اصفهان- سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان از مصدومیت ۱۹ نفر در سه حادثه ترافیکی در شهرستان‌های تیران، لنجان و اصفهان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سه حادثه ترافیکی در محورهای مواصلاتی و معابر استان اصفهان، مجموعاً ۱۹ نفر مصدوم شدند و نیروهای اورژانس برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان اعزام شدند.

وی افزود: نخستین حادثه ساعت ۱۷:۰۷ روز ۲۶ شهریورماه در محور تیران به دامنه، بعد از دو راهی علویجه، بر اثر واژگونی یک دستگاه وانت نیسان رخ داد که در این حادثه هفت نفر شامل دو مرد، دو زن و سه کودک مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه، دو تیم عملیاتی اورژانس و یک تیم هلال‌احمر به محل اعزام شدند و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان بهنیا تیران انتقال یافتند.

عابدی گفت: حادثه دوم ساعت ۱۸:۴۲ روز ۲۶ شهریورماه در اتوبان نجف‌آباد به فولادشهر، مقابل پارکینگ A2، بر اثر تصادف یک دستگاه پژوپارس و یک دستگاه پراید رخ داد که هفت نفر شامل سه مرد، دو زن و دو کودک مصدوم شدند.

وی اضافه کرد: دو تیم عملیاتی اورژانس برای رسیدگی به این حادثه اعزام شدند و مصدومان به بیمارستان شهدای لنجان انتقال یافتند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به سومین حادثه بیان کرد: ساعت ۳:۲۹ بامداد روز ۲۷ شهریورماه نیز در اتوبان خرازی، از سمت نازوان و نرسیده به پل مارنان، تصادف یک دستگاه موتورسیکلت و یک خودروی سواری به وقوع پیوست.

وی افزود: در این حادثه پنج نفر شامل سه مرد، یک زن و یک کودک مصدوم شدند که با اعزام دو تیم عملیاتی اورژانس، مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

عابدی با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و استفاده از تجهیزات ایمنی، از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری در محورهای مواصلاتی و معابر شهری تردد کنند.

کد مطلب 6950476

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    نظرات

    • ملت IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
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      پاسخ
      تا قانون نهادینه نشود.وبرخورد کافی با متخلفان صورت نگیرد.همین وضع است.کشورهای دیگر چه کردن......

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