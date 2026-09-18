سارق طلاجات در بیرجند طی کمتر از ۱۰ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته در پی وقوع سرقت از یک واحد صنفی طلافروشی در بازار بیرجند، بلافاصله دستورات ویژه انتظامی و قضایی صادر شد و تیم‌های تخصصی و کارآگاهان پلیس آگاهی استان وارد عمل شدند.

وی افزود: با اقدامات همه‌جانبه، اشراف اطلاعاتی و عملیات دقیق کارآگاهان پلیس آگاهی، هویت متهم در کمتر از ۱۰ ساعت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: با اقدام به‌موقع مأموران، تمامی اقلام سرقت‌شده از متهم کشف و به مال‌باخته تحویل داده شد.

تأکید پلیس بر رعایت الزامات ایمنی

شجاعی‌نسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت همکاری کسبه برای پیشگیری از وقوع جرم، تصریح کرد: مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی با تلاش شبانه‌روزی برای تأمین امنیت مردم فعالیت می‌کنند، اما لازم است تمامی صنوف، به‌ویژه طلافروشی‌ها، نسبت به رعایت دقیق ضوابط ابلاغی ایمنی اهتمام ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: تجهیز واحدها به سیستم‌های هشداردهنده، سنسورهای پیشرفته و تقویت استحکامات فیزیکی شامل سقف، کف و دیوارها مطابق ضوابط اعلامی الزامی است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: متأسفانه گاهی شاهد غفلت در به‌کارگیری این تجهیزات بازدارنده هستیم که این امر ریسک وقوع جرم را افزایش می‌دهد.

هشدار پلیس درباره رعایت نکات ایمنی

شجاعی‌نسب با هشدار به صنوف و مجرمان اظهار کرد: پلیس و دستگاه قضایی با بررسی دقیق موارد، ترک فعل‌های احتمالی در رعایت نکات ایمنی را پیگیری خواهند کرد تا امنیت و احساس امنیت مردم خدشه‌دار نشود.

وی افزود: مجرمان و متهمان بدانند که امروز با ظرفیت‌های پیشرفته انتظامی و قضایی، از چشمان تیزبین قانون دور نخواهند ماند و در کمترین زمان ممکن به دست قانون سپرده خواهند شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از تعامل سازنده مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و بهره‌گیری از تجهیزات نوین، امنیت روانی جامعه را خط قرمز خود دانسته و با هرگونه قانون‌شکنی برخورد قاطع خواهد کرد.