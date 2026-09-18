به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانها، اظهار کرد: حوزه پرورشی بسیار دشوار است و برای درک ظرفیتها و چالشهای آن باید در میدان عمل حضور داشت.
وی افزود: پس از حذف معاونت پرورشی، این حوزه به معنای واقعی احیا نشد و در دورههای مختلف نیز با نوعی مظلومیت مواجه بود؛ بر همین اساس، تحول در حوزه پرورشی بهعنوان یکی از هشت محور تحولی آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت.
کاظمی با قدردانی از اقدامات معاونت پرورشی و فرهنگی در دوره اخیر، گفت: برای تحول در این حوزه، گامهای متعددی طراحی و پس از ساعتها بررسی و گفتگو، مسیر اجرای آن آغاز شد و اقدامات انجامشده در این زمینه قابل توجه است.
وزیر آموزش و پرورش، منابع انسانی را یکی از عرصههای مهم تحول در حوزه پرورشی عنوان کرد و گفت: این حوزه هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی نیازمند توجه جدی است. موضوعات فرهنگی و تربیتی بهسرعت تغییر میکنند و به همین دلیل، نیروی انسانی این حوزه باید بهطور مستمر بهروزرسانی و توانمندسازی شود و این موضوع در دستور کار معاونت پرورشی قرار دارد.
کاظمی، تصویب نظامهای مختلف در حوزه تربیتی را از دستاوردهای مهم آموزش و پرورش برشمرد و گفت: پس از تصویب نظام اساسنامه اردوها و نظام جامع راهنمایی و مشاوره، تصویب نظام جامع امور تربیتی و نظام مراقبت از آسیبهای اجتماعی نیز از جمله اقدامات مهمی است که مجموعه نظامهای حوزه تربیتی را تکمیل میکند.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: تولیدات فرهنگی و تربیتی باید در خدمت فعالسازی تشکلهای دانشآموزی و حضور مؤثر دانشآموزان در فعالیتهای مدرسه قرار گیرد.
کاظمی با اشاره به محتوای تولیدشده و ظرفیتهای ایجادشده در فضای مجازی برای مربیان پرورشی، گفت: مجموعهای از دادهها، محصولات و محتواهای فرهنگی و تربیتی در اختیار مربیان قرار گرفته که میتواند در مدارس مورد استفاده قرار گیرد. در کنار این ظرفیت، معاونان و مربیان پرورشی مدارس نیز میتوانند با خلاقیت، تولیدات خود را در این بستر بارگذاری و از ظرفیت ایجادشده استفاده کنند.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه اقدامات انجامشده در حوزه پرورشی با رویکرد تحولآفرین دنبال میشود، خاطرنشان کرد: برای اینکه این تحولات و جریانها به کف مدرسه برسد، به زمان نیاز داریم و در این مسیر، نقش مدیران آموزش و پرورش استانها و معاونان پرورشی بسیار مهم و تعیینکننده است.
تأکید بر تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان
کاظمی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان، اظهار کرد: محتوای فرهنگی و تربیتی باید بتواند تصویر مناسبی از ارزشها، اندیشهها، مفاخر و عناصر هویتی کشور به نسل آینده منتقل کند.
وی با اشاره به ظرفیت نمایشگاهها و محصولات فرهنگی تولیدشده در معاونت پرورشی، گفت: این محصولات میتوانند در مدارس مورد استفاده قرار گیرند و بدون نیاز به فعالیتهای پیچیده، زمینه آشنایی دانشآموزان با شخصیتها، مفاخر و مؤلفههای هویتی کشور را فراهم کنند.
وزیر آموزش و پرورش بر توجه ویژه به پرچم جمهوری اسلامی ایران، جغرافیای ایران، مفاخر و قهرمانان ملی و دینی و زبان فارسی تأکید کرد و گفت: این مؤلفهها باید در مدرسه و برنامههای فرهنگی و تربیتی به شکل جدی مورد توجه قرار گیرند. دانشآموزان باید با شخصیتهایی همچون امیرکبیر، ستارخان، رئیسعلی دلواری، میرزا کوچکخان جنگلی و دیگر مفاخر فرهنگی، تاریخی و علمی کشور آشنا شوند. معرفی مفاخر و شخصیتهایی که در دفاع از سرزمین، فرهنگ و هویت ایران نقش داشتهاند، میتواند در تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان مؤثر باشد.
کاظمی همچنین بر تقویت زبان فارسی تأکید کرد و گفت: برای احیای زبان فارسی و تقویت آن باید برنامههای ویژهای در نظر گرفته شود و این موضوع نیازمند توجه جدی در نظام آموزشی و تربیتی است.
تأکید بر گرامیداشت یاد شهدا در مدارس
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در مدارس، گفت: هر مدرسهای که یادمانی از شهدا ندارد، باید برای ایجاد یک یادمان ثابت اقدام کند. شهدا و شخصیتهایی که در حفظ سرزمین و هویت ایران نقش داشتهاند، باید در برنامههای فرهنگی و تربیتی مدارس مورد توجه قرار گیرند تا نسل آینده با این بخش از تاریخ و هویت کشور آشنا شود.
کاظمی تاکید کرد: مدیران و مسئولان آموزش و پرورش استانها باید متناسب با ظرفیتهای بومی، برای تقویت مؤلفههای هویت ملی و دینی و گسترش فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در مدارس برنامهریزی و اقدام کنند.
نظر شما