ادبیات فارسی در طول تاریخ در انسجام اجتماعی نقش آفرین بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر جمعه در همایش روز شعر و ادب فارسی که به میزبانی شهرستان ملایر برگزار شد با اشاره به جایگاه ارزشمند ادبیات فارسی اظهار کرد: فعالیت‌های فرهنگی و ادبی در چنین مناسبت‌هایی با رنگ و بوی خاصی برگزار می‌شود و این روز فرصتی مغتنم برای پاسداشت سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و ادبی کشور است.

وی با بیان اینکه کمتر ادبیاتی در جهان از پیشینه و ظرفیت گسترده ادبیات فارسی برخوردار است، افزود: این گنجینه عظیم فرهنگی همواره در طول تاریخ در همبستگی و انسجام اجتماعی نقش‌آفرین بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با قدردانی از پویایی انجمن‌های ادبی و فرهنگی سطح استان خاطرنشان کرد: فعالیت ارزشمند این انجمن‌ها شایسته تقدیر است و امیدواریم با استمرار و قوت بیشتر برنامه‌های فرهنگی شاهد رشد، بالندگی و توفیق روزافزون اهالی فرهنگ و ادب باشیم.

جوادی همچنین با اشاره به هم‌افزایی نهادهای مختلف در برگزاری این رویداد، تصریح کرد: برگزاری این آیین حاصل همکاری مشترک اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری ملایر است که بدین‌وسیله از حمایت‌های شهردار ملایر در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری قدردانی می‌شود.