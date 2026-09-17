سرمست: شهریار سرمایه فرهنگی مشترک ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در ویژهبرنامه «یک روز با حیدربابای شهریار» که در روستای خشکناب زادگاه پدری استاد سیدمحمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) برگزار شد، اظهار کرد: خشکناب تنها یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی و ادبی ایران به شمار میرود و در این میان، نام شهریار با هویت فرهنگی و ادبی آذربایجان و ایران گره خورده است.
وی افزود: شهریار از شاعران بزرگ و نامآور ایران معاصر و یک پدیده فرهنگی است که زبان، فرهنگ، طبیعت، خاطره، عاطفه و هویت مردم این سرزمین را به زبان شعر تبدیل کرد.
سرمست با اشاره به ویژگیهای برجسته آثار شهریار ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگیهای شعر شهریار، ایجاد پیوند میان هویت ایرانی، هویت آذربایجانی و زبان و ادب فارسی است. او نشان داد که میتوان در عین وفاداری به ریشههای بومی و منطقهای، در گستره فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نیز حضوری ملی و ماندگار داشت.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه شهریار را نمیتوان متعلق به یک شهر یا روستا دانست، گفت: شهریار متعلق به حوزه تمدنی ایران اسلامی است و آثار او مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و در حافظه ادبی ایران و منطقه ماندگار شده است.
وی «حیدربابایه سلام» را یکی از مهمترین آثار شهریار دانست و افزود: این منظومه به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و فراتر از یک اثر ادبی، میتوان آن را سندی ارزشمند از فرهنگ زندگی مردم آذربایجان دانست.
سرمست بیان کرد: در «حیدربابایه سلام» طبیعت، خانواده، آیینها، خاطرات کودکی، روابط اجتماعی، باورهای مردم و عناصر هویتی جامعه در قالب شعر ثبت و ماندگار شده است؛ از این رو این اثر علاوه بر ارزش ادبی، ظرفیتهای فرهنگی، مردمشناختی، اجتماعی و گردشگری قابل توجهی دارد.
خشکناب میتواند به مقصد فرهنگی و گردشگری تبدیل شود
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی روستای خشکناب اظهار کرد: خشکناب یک سرمایه فرهنگی برای آذربایجان شرقی است و باید از میراث فرهنگی و معنوی مرتبط با شهریار برای معرفی ظرفیتهای این منطقه استفاده کرد.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: خشکناب امروز تنها یک مقصد جغرافیایی نیست، بلکه میتواند مقصدی فرهنگی برای علاقهمندان به شعر، ادبیات، تاریخ و گردشگری باشد.
وی برگزاری برنامه «یک روز با حیدربابای شهریار» را فرصتی برای پیوند میان ادبیات، گردشگری، اقتصاد محلی و توسعه روستایی دانست و گفت: باید از مناسبتها و رویدادهای فرهنگی به عنوان سرمایههایی برای ایجاد جریانهای ماندگار فرهنگی استفاده کنیم.
سرمست با تأکید بر ضرورت استمرار چنین رویدادهایی افزود: نگاه ما در استان نباید معطوف به یک مقطع تاریخی و کوتاهمدت باشد، بلکه استمرار این برنامهها میتواند جریانساز شود و حلقههای فرهنگی و تاریخی را به یکدیگر پیوند دهد.
فرهنگ یکی از پیشرانهای توسعه منطقهای است
وی با اشاره به نقش فرهنگ در توسعه منطقهای اظهار کرد: فرهنگ در ادبیات توسعه صرفاً یک موضوع تزئینی و حاشیهای نیست، بلکه یکی از پیشرانهای توسعه پایدار به شمار میرود.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: ظرفیتهای فرهنگی میتوانند با گردشگری، صنایع دستی، تولید محتوای فرهنگی، اقتصاد خلاق و فعالیتهای هنری پیوند بخورند و از میراث شهریار برای ایجاد ارزش اقتصادی و فرصتهای شغلی محلی استفاده شود.
وی بزرگداشت مفاخر را یک رسالت فرهنگی دانست و گفت: در کنار معرفی مفاخر، باید به آموزش، پژوهش، شناخت و صیانت از ارزشهای موجود در آثار آنان نیز توجه شود تا این میراث از نسل گذشته به امروز و از امروز به آینده منتقل شود.
سرمست با بیان اینکه شهریار یک سرمایه مشترک برای ایران و آذربایجان است، افزود: شهریار با سرودن شعر فارسی و ترکی نشان داد که تنوع فرهنگی و زبانی نه عامل فاصله، بلکه عاملی برای پیوند و غنای هویت ملی است.
وی ادامه داد: باید عناصر قومی و محلی را در کنار عناصر ملی و میهنی پاس بداریم و آنها را به ارزشهای جهانی پیوند بزنیم؛ سه لایه فرهنگی در آثار شهریار به روشنی در هم آمیخته و ترکیبی مستحکم از عناصر فرهنگی ایران را به نمایش گذاشته است.
شهریار ظرفیت مهمی برای دیپلماسی فرهنگی دارد
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تجربه سفر به جمهوری آذربایجان گفت: در سفری که به همراه مسعود پزشکیان به جمهوری آذربایجان داشتیم، بهصورت عینی شاهد بودم که شعر شهریار چگونه میتواند در دیپلماسی فرهنگی و عمومی اثرگذار باشد.
وی افزود: در پایان یکی از برنامهها، زمانی که پزشکیان شعر شهریار را قرائت کرد، الهام علیاف میکروفن را کنار گذاشت و ایستاده او را تشویق کرد و در آنجا بهوضوح شاهد تأثیر عاطفی و الهامبخش شعر شهریار در پیوند میان ملتهایی بودم که در ارزشهای مختلف اشتراک دارند.
سرمست تأکید کرد: این تجربه نشان میدهد که شهریار میتواند پیونددهنده قلبها و ارزشهای مشترک میان ملتها باشد و فرهنگ او ظرفیت آن را دارد که در مسیر توسعه روابط فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت تداوم برنامههای فرهنگی مرتبط با شهریار گفت: در کنار فعالیتهای پژوهشی و علمی، برگزاری رویدادهایی که میتوانند نشاط فرهنگی ایجاد کرده و نسل امروز را به گذشته خود پیوند دهند و نگاه امیدوارانهای به آینده ایجاد کنند، باید استمرار داشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به جایگاه حیدربابا در شعر شهریار اظهار کرد: امروز در کنار حیدربابا ایستادهایم؛ همان کوهی که در شعر شهریار از یک عنصر طبیعی فراتر رفته و به نماد خاطره، هویت، کودکی، سرزمین مادری و زادگاه پدری او تبدیل شده است.
سرمست افزود: شهریار از این سرزمین برخاست، اما شعر او از مرزهای آن عبور کرد و در حافظه ادبی ایران و منطقه جاودانه شد؛ از این رو مفاخر ما تنها متعلق به گذشته نیستند، بلکه سرمایهای برای آینده نیز محسوب میشوند و باید این میراث را با رویکردی علمی، فرهنگی و آیندهنگرانه به نسلهای آینده و علاقهمندان فرهنگ و ادب معرفی کرد.
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