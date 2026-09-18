رشد ۷۲ درصدی پوشش نوآموزان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخ‌الاسلام، در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها، با اشاره به تعامل مثبت میان سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، گفت: با همت و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مدیران کل آموزش و پرورش، نرخ پوشش نوآموزان از ۴۲ درصد در سال گذشته به ۷۲ درصد در سال جاری ارتقا یافته است؛ آماری که بازتاب مثبتی در نگاه ریاست جمهوری نیز داشته و نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظام تعلیم و تربیت کودک در کشور است.

وی در ادامه با تحلیل آمارهای تفکیکی استان‌ها، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ استان کشور به پوشش بالای ۹۰ درصد دست یافته‌اند و ۸ استان دیگر نیز پوشش بالای ۸۰ درصد را ثبت کرده‌اند. استان‌های مازندران، سمنان، مرکزی، اصفهان و قزوین از جمله استان‌های پیشرو در این حوزه هستند که نشان می‌دهد در صورت مدیریت صحیح و همراهی مدیران، رسیدن به پوشش کامل امکان‌پذیر است.

شیخ‌الاسلام گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی استان‌ها که تعامل مدیران کل با رؤسای ادارات تعلیم و تربیت کودک و نظارت بر کف مدارس کمتر بوده، شاهد گسترش فعالیت مراکز غیرمجاز هستیم. از همه مدیران انتظار می رود به‌طور جدی به این مسئله ورود کنند؛ یا این مراکز را به سمت دریافت مجوزهای قانونی هدایت کنند و یا از ادامه فعالیت غیرقانونی آن‌ها جلوگیری به‌عمل آورند.

وی افزود: موضوع مراکز غیرمجاز باید به عنوان یکی از دستورکارهای اصلی شورای آموزش و پرورش استان‌ها قرار گیرد.

شیخ‌الاسلام، شاخص‌های ارزیابی را شفاف‌سازی کرد و گفت: مبنای آماری ما، موالید سالیانه هر استان است که در اختیار رؤسای ادارات قرار گرفته است. درخواست من از مدیران کل این است که به فکر «دوره یک‌ساله» باشند. نباید عملکرد استان‌ها را معطوف به دوره‌های یک‌ماهه تابستانی کرد؛ چرا که آموزش‌های کوتاه‌مدت تابستان هرگز نمی‌تواند جایگزین کیفیت و تأثیرات آموزشی برنامه‌های یک‌ساله شود.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک موضوع شهریه‌ها و بسته‌های تربیتی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: اکنون در فصل ابلاغ شهریه‌ها هستیم و از مدیران درخواست دارم نسبت به تعیین و نظارت بر نرخ شهریه‌ها نهایت دقت و حساسیت را داشته باشند تا حقی از خانواده‌ها ضایع نشود.

شیخ‌الاسلام با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط در استان‌های با عملکرد پایین‌تر، از تمامی مدیران کل و به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان که با وجود شرایط خاص، تلاش‌های قابل تحسینی داشته‌اند، تقدیر کرد و خواستار استمرار این تلاش‌ها برای دستیابی به پوشش حداکثری شد.