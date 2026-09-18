به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشایخی پیش از ظهر جمعه در آئین پاسداشت شعر فارسی با اشاره به سابقه فعالیت‌های ادبی خود اظهار کرد:به مناسبت فرارسیدن روز شعر و ادب پارسی و در پاسداشت جایگاه والای استاد شهریار همایش گرامیداشتی با حضور جمعی از شاعران ادیبان و ادب دوستان شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، همراه با جمعی از اهالی شعر و ادب از جمله مرحومان جهانبخشی و لاهوتی و همچنین آقایان اسلامی، طالب گلپایگانی و دیگر دوستان، انجمن ادبی حافظ را در شهرستان گلپایگان تأسیس کردیم که با استقبال گسترده علاقه‌مندان مواجه شد.

به گفته وی، در آن سال‌ها نهادهایی همچون شهرداری، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت‌های انجمن حمایت می‌کردند و جلسات ادبی، شب‌های شعر و برنامه‌های فرهنگی متعددی با حضور شاعران و ادیبان شهرهای مختلف از جمله خمین، خوانسار و کاشان برگزار می‌شد.

مشایخی با قدردانی از خدمات مرحوم عباس صمدی، رئیس وقت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلپایگان، گفت: ایشان و همچنین حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی حمایت‌های ارزشمند معنوی و مادی از انجمن ادبی حافظ داشتند و نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی آن ایفا کردند.

این شاعر گلپایگانی ادامه داد: پس از مهاجرت آقای اسلامی به تهران، فعالیت‌های انجمن به تدریج کاهش یافت و با وجود تلاش سایر دوستان، آن رونق گذشته کمتر شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های کنونی خود اظهار کرد: پس از بازنشستگی، توفیق خدمت در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در شهر قم را پیدا کردم و در کنار خدمت در این بارگاه ملکوتی، در حوزه‌های فرهنگی، قرآنی و ادبی نیز فعالیت دارم.

مشایخی درباره آثار منتشرشده خود گفت: نخستین کتابم با عنوان «شعر و شعار صلوات» در سال ۱۳۹۰ منتشر شد و تاکنون پنج بار تجدید چاپ شده است. این اثر در انتشارات زائر وابسته به حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران عرضه می‌شود.

وی افزود: دومین اثرم با عنوان «صلوات؛ ذکر سالار» امسال منتشر شده است. بخش نخست این کتاب در حدود ۱۳۰ صفحه به موضوع صلوات و آثار و برکات آن اختصاص دارد و در بخش‌های دیگر نیز اشعار آیینی، اجتماعی، دوبیتی‌ها و تک‌بیتی‌های منتخب ارائه شده است.

این شاعر با اشاره به نام کتاب «صلوات؛ ذکر سالار» تصریح کرد: این عنوان دارای ایهام است؛ از یک سو به صلوات به عنوان برترین ذکر اشاره دارد و از سوی دیگر به تخلص ادبی بنده یعنی «سالار» مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: در این کتاب دوبیتی‌های فراوانی درباره صلوات و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) گردآوری شده و همچنین اشعاری با مضامین انقلابی، اجتماعی، عرفانی، عاشقانه، حکمی و انتظار در آن به چشم می‌خورد.

مشایخی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ و ادب در گلپایگان اظهار کرد: این شهرستان به واسطه حضور شخصیت‌های فرهیخته، دبیران دلسوز و فعالان فرهنگی، از ظرفیت‌های علمی و ادبی بالایی برخوردار است، اما برای تقویت فرهنگ دینی، معرفتی و ادبی همچنان نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی بیشتری هستیم.

وی افزود: حمایت نهادهایی همچون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، فرمانداری و همچنین مشارکت بخش خصوصی می‌تواند زمینه رشد استعدادهای جوانان را فراهم کند. در گذشته نیز برگزاری جلسات ادبی موجب شکوفایی استعدادهای فراوانی در میان نوجوانان و جوانان، اعم از دختران و پسران، شد و بسیاری از آنان مسیر پیشرفت در عرصه شعر و ادب را طی کردند.

این شاعر در پایان ابراز امیدواری کرد با همت مسئولان و علاقه‌مندان فرهنگ و ادب، شاهد رونق دوباره فعالیت‌های ادبی در گلپایگان و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای جوانان این شهرستان باشیم.