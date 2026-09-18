علی‌اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات فنی و تخصصی برای تعیین تکلیف وضعیت گنبد این بنای تاریخی و مذهبی، عملیات اجرایی فاز نخست مرمت آغاز شده است.

وی افزود: در مرحله نخست، عملیات لایه‌برداری و جمع‌آوری کاشی‌های آسیب‌دیده از بخش فوقانی ساقه (گریو) تا رأس گنبد با حضور پیمانکار مربوطه انجام می‌شود و پس از آن، زیرسازی گنبد با استفاده از شابلون اجرایی خواهد شد.

فرماندار گلپایگان با اشاره به تأمین اعتبار این پروژه گفت: عملیات مرمت با تخصیص اعتبار از سوی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و تحت نظارت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گلپایگان و معاونت فنی و عمرانی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان در حال اجرا است.

رضایی خاطرنشان کرد: مرمت اضطراری گنبد امامزادگان هفده‌تن(ع) در پی پیگیری‌ها و جلسات متعدد برای رفع بلاتکلیفی چندساله این بنای ارزشمند وارد مرحله عملیاتی شده و هدف آن حفاظت از این اثر شاخص مذهبی و تاریخی و صیانت از هویت فرهنگی شهرستان گلپایگان است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های فنی و اعتباری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مراحل مرمت این آستان مقدس مطابق ضوابط تخصصی و متناسب با جایگاه تاریخی و مذهبی آن به سرانجام برسد.