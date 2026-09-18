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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

۶۵۰۰ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان کم بضاعت سیستان و بلوچستان می‌ رسد

۶۵۰۰ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان کم بضاعت سیستان و بلوچستان می‌ رسد

زاهدان- ۶۵۰۰ بسته نوشت‌افزار در قالب طرح ملی «ارمغان مهر» با حمایت یک خیر نیک‌اندیش و داوطلب جمعیت هلال‌احمر، برای توزیع میان دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان تهیه و رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه مراسم رونمایی از ۶۵۰۰ بسته نوشت‌افزار در قالب طرح ملی «ارمغان مهر» برای دانش آموزان زاهدانی، با حضور سیدمحمدمهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان، صفرزایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری و جمعی از خیرین، داوطلبان و مسئولان در زاهدان برگزار شد.

هر یک از بسته‌های نوشت‌افزار ۱۵ میلیون ریال ارزش دارد و مجموع ارزش این محموله به ۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می‌رسد.

۶۵۰۰ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان کم بضاعت سیستان و بلوچستان می‌ رسد

سیدمحمدمهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان، در این مراسم با قدردانی از حمایت خیر نیک‌اندیش و داوطلب جمعیت هلال‌احمر، اظهار کرد: همراهی خیرین و داوطلبان ظرفیت ارزشمندی برای گسترش فعالیت‌های بشردوستانه و حمایت از دانش‌آموزان است.

وی افزود: مشارکت‌های مردمی در حوزه آموزش می‌تواند به استمرار حمایت از دانش‌آموزان و فراهم شدن فرصت‌های بهتر برای ادامه مسیر تحصیل آنان کمک کند.

صفرزایی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، نیز با قدردانی از مشارکت خیرین و جمعیت هلال‌احمر، بر اهمیت تأمین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان تأکید کرد.

علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان، نیز اجرای طرح «ارمغان مهر» را نمونه‌ای از همراهی خیرین و داوطلبان برای حمایت از دانش‌آموزان دانست.

بسته‌های تهیه‌شده در این طرح با هدف حمایت از دانش‌آموزان مستعد و کمک به تأمین بخشی از نیازهای آموزشی آنان در اختیار دانش‌آموزان استان قرار می‌گیرد؛ اقدامی که می‌تواند آغاز سال تحصیلی را برای هزاران دانش‌آموز با انگیزه و امید بیشتری همراه کند.

طرح ملی «ارمغان مهر» با استفاده از ظرفیت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در راستای حمایت از دانش‌آموزان و تقویت مشارکت‌های مردمی در حوزه آموزش اجرا می‌شود.

کد مطلب 6950559

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