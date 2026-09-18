به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه مراسم رونمایی از ۶۵۰۰ بسته نوشتافزار در قالب طرح ملی «ارمغان مهر» برای دانش آموزان زاهدانی، با حضور سیدمحمدمهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر سیستان و بلوچستان، صفرزایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری و جمعی از خیرین، داوطلبان و مسئولان در زاهدان برگزار شد.
هر یک از بستههای نوشتافزار ۱۵ میلیون ریال ارزش دارد و مجموع ارزش این محموله به ۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال میرسد.
سیدمحمدمهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر سیستان و بلوچستان، در این مراسم با قدردانی از حمایت خیر نیکاندیش و داوطلب جمعیت هلالاحمر، اظهار کرد: همراهی خیرین و داوطلبان ظرفیت ارزشمندی برای گسترش فعالیتهای بشردوستانه و حمایت از دانشآموزان است.
وی افزود: مشارکتهای مردمی در حوزه آموزش میتواند به استمرار حمایت از دانشآموزان و فراهم شدن فرصتهای بهتر برای ادامه مسیر تحصیل آنان کمک کند.
صفرزایی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، نیز با قدردانی از مشارکت خیرین و جمعیت هلالاحمر، بر اهمیت تأمین نیازهای آموزشی دانشآموزان تأکید کرد.
علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان، نیز اجرای طرح «ارمغان مهر» را نمونهای از همراهی خیرین و داوطلبان برای حمایت از دانشآموزان دانست.
بستههای تهیهشده در این طرح با هدف حمایت از دانشآموزان مستعد و کمک به تأمین بخشی از نیازهای آموزشی آنان در اختیار دانشآموزان استان قرار میگیرد؛ اقدامی که میتواند آغاز سال تحصیلی را برای هزاران دانشآموز با انگیزه و امید بیشتری همراه کند.
طرح ملی «ارمغان مهر» با استفاده از ظرفیت خیرین و داوطلبان جمعیت هلالاحمر در راستای حمایت از دانشآموزان و تقویت مشارکتهای مردمی در حوزه آموزش اجرا میشود.
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