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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

توقیف ۲۲ دستگاه وسیله نقلیه هنجارشکن در سلسله

توقیف ۲۲ دستگاه وسیله نقلیه هنجارشکن در سلسله

سلسله - فرمانده انتظامی سلسله از توقیف ۲۲ دستگاه وسیله نقلیه هنجارشکن در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند صبح امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و مقابله با مزاحمت‌های ناشی از آلودگی صوتی و رفتارهای مخاطره‌آمیز، گشت‌های پلیس در میادین، خیابان‌ها و حواشی پارک‌های سطح شهر مستقر و با متخلفان برخورد کردند.

وی افزود: در این طرح، ۱۴ دستگاه خودرو و هشت دستگاه موتورسیکلت که موجب ایجاد مزاحمت و به‌خطرافتادن امنیت شهروندان شده بودند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی سلسله با هشدار به متخلفان، تأکید کرد: این طرح به‌صورت مستمر و در تمامی نقاط شهر در دستور کار پلیس قرار دارد تا آرامش و امنیت روانی شهروندان حفظ شود.

کد مطلب 6950539

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