توقیف ۲۲ دستگاه وسیله نقلیه هنجارشکن در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند صبح امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و مقابله با مزاحمت‌های ناشی از آلودگی صوتی و رفتارهای مخاطره‌آمیز، گشت‌های پلیس در میادین، خیابان‌ها و حواشی پارک‌های سطح شهر مستقر و با متخلفان برخورد کردند.

وی افزود: در این طرح، ۱۴ دستگاه خودرو و هشت دستگاه موتورسیکلت که موجب ایجاد مزاحمت و به‌خطرافتادن امنیت شهروندان شده بودند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی سلسله با هشدار به متخلفان، تأکید کرد: این طرح به‌صورت مستمر و در تمامی نقاط شهر در دستور کار پلیس قرار دارد تا آرامش و امنیت روانی شهروندان حفظ شود.