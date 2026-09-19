به گزارش خبرنگار مهر، پس از دیدار نخست تیم ملی هندبال ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برابر کویت که با برتری حریف به پایان رسید، محمد سیاوشی، کاپیتان و سنگربان تیم ملی، درباره این مسابقه و عملکرد ملی‌پوشان اظهار کرد: خیلی خوب بازی کردیم. به تیم کویت تبریک می‌گویم. کویت یکی از تیم‌های باتجربه آسیاست و مربی خوبی هم دارد. باید قبول کنیم که ما هم بازیکنان جوانی داریم. با این حال، خیلی خوب بازی کردیم و من واقعاً به تیممان افتخار می‌کنم.

کاپیتان تیم ملی هندبال ایران درباره تفاوت عملکرد دو تیم در نیمه دوم و تغییر نتیجه بازی نیز گفت: فکر می‌کنم بازی هندبال، بازی موقعیت‌هاست. ما در نیمه دوم نتوانستیم از موقعیت‌هایی که داشتیم به خوبی استفاده کنیم. امروز در فاز دفاعی خیلی خوب بودیم و عملکرد خوبی داشتیم، اما متأسفانه در حمله نتوانستیم از فرصت‌هایمان استفاده کنیم.

سیاوشی با اشاره به جوانی تیم ملی و ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی، خاطرنشان کرد: در هندبال وقتی توپ‌هایت را وارد دروازه نکنی، نتیجه همین می‌شود. این موضوع یکی از مشکلاتی است که همیشه با آن مواجه هستیم، اما باید امیدوار باشیم.

وی ادامه داد: هنوز بازی‌های زیادی باقی مانده است. این نخستین بازی ما بود و می‌تواند برایمان یک تجربه باشد. باید بچه‌ها را جمع‌وجور کنیم و برای بازی‌های بعدی آماده شویم. بازیکنان ما جوان هستند و مطمئناً از این باخت درس خواهند گرفت.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از روز ۲۸ شهریور به میزبانی ناگویا - آیچی ژاپن آغاز و تا ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت.