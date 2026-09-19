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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۲

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

سیاوشی: از باخت به کویت درس می‌گیریم

سیاوشی: از باخت به کویت درس می‌گیریم

کاپیتان تیم ملی هندبال ایران پس از شکست برابر کویت در نخستین دیدار بازی‌های آسیایی ناگویا، با تمجید از عملکرد ملی‌پوشان گفت: تیم ایران با وجود جوانی، نمایش خوبی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دیدار نخست تیم ملی هندبال ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برابر کویت که با برتری حریف به پایان رسید، محمد سیاوشی، کاپیتان و سنگربان تیم ملی، درباره این مسابقه و عملکرد ملی‌پوشان اظهار کرد: خیلی خوب بازی کردیم. به تیم کویت تبریک می‌گویم. کویت یکی از تیم‌های باتجربه آسیاست و مربی خوبی هم دارد. باید قبول کنیم که ما هم بازیکنان جوانی داریم. با این حال، خیلی خوب بازی کردیم و من واقعاً به تیممان افتخار می‌کنم.

کاپیتان تیم ملی هندبال ایران درباره تفاوت عملکرد دو تیم در نیمه دوم و تغییر نتیجه بازی نیز گفت: فکر می‌کنم بازی هندبال، بازی موقعیت‌هاست. ما در نیمه دوم نتوانستیم از موقعیت‌هایی که داشتیم به خوبی استفاده کنیم. امروز در فاز دفاعی خیلی خوب بودیم و عملکرد خوبی داشتیم، اما متأسفانه در حمله نتوانستیم از فرصت‌هایمان استفاده کنیم.

سیاوشی با اشاره به جوانی تیم ملی و ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی، خاطرنشان کرد: در هندبال وقتی توپ‌هایت را وارد دروازه نکنی، نتیجه همین می‌شود. این موضوع یکی از مشکلاتی است که همیشه با آن مواجه هستیم، اما باید امیدوار باشیم.

وی ادامه داد: هنوز بازی‌های زیادی باقی مانده است. این نخستین بازی ما بود و می‌تواند برایمان یک تجربه باشد. باید بچه‌ها را جمع‌وجور کنیم و برای بازی‌های بعدی آماده شویم. بازیکنان ما جوان هستند و مطمئناً از این باخت درس خواهند گرفت.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از روز ۲۸ شهریور به میزبانی ناگویا - آیچی ژاپن آغاز و تا ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6950987

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