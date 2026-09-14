هندبال ایران در ناگویا برای مدال می جنگد

به گزارش خبرنگار مهر، نناد کلاییچ سرمربی تیم ملی هندبال مردان در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی به بازیهای آسیایی ناگویا در جمع خبرنگاران گفت: درست است که بازیکنان جوانی داریم اما با این تجربه‌ای که کسب کردیم راهی بازی‌ها می شویم.



وی افزود: همیشه خوش بین هستم و هدف ام را بالا می‌گیرم و همیشه افرادی که هدفشان را بالا می گیرند به هدفشان می رسند. معتقدم ما در ناگویا برای مدال می توانیم بجنگیم.



وی در مورد همراهی بازیکنان لژیونر هم گفت: بازیهای آسیایی در تقویم جهانی نیست و بالطبع باشگاه ها می توانند اجازه ندهند تا بازیکنان شان در این بازی‌ها نباشند.



وی در خصوص رقبای تیم در مرحله گروهی هم بیان کرد : یکی از حریفان ما کویت است که دیروز در ژاپن هم بودند و زودتر رفته اند تا خود را با تغییرات وفق دهند. تیم بعدی بحرین است که تیم کاملی دارند و با همه بازیکنان خودش آمده است.



سرمربی خارجی هندبال تاکید کرد: بازی بعد با کره جنوبی و آخرین بازی ما با قزاقستان است. قزاقستان حریف قدرتمندی نیست اما مقابل همه حریفان می توانیم بازی خوبی انجام دهیم.



وی در خصوص تنها برنامه تدارکات برون مرزی تیم هم گفت: کوتاه تر از چیزی بود که برنامه ریزی شده بود اما تدارکات خوبی بود. در اردوها فهمیدیم که نقاط ضعف ما چه بود و در صربستان هم متوجه شدیم که نقاط قوت تیم چیست و براساس آن اطلاعات برنامه ریزی کردیم.