به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از ۲۸ شهریور لغایت ۷ مهرماه سال جاری به میزبانی شهر ناگویا در کشور ژاپن برگزار خواهد شد و هندبالیست‌های کشورمان در گروه B این رقابت‌ها که با حضور مدعیانی پرتعداد گروه دشواری به نظر می‌آید، قرار گرفته‌اند.

تیم ملی هندبال مردان ایران در این گروه با تیم‌های کره جنوبی، کویت، بحرین و قزاقستان هم‌گروه است.

بر این اساس، کمیته برگزاری مسابقات تقویم و برنامه زمان‌بندی دقیق دیدارها را اعلام کرده است و تیم ملی هندبال ایران باید طبق برنامه زیر به مصاف رقبای خود برود:

شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵

ایران – کویت - ساعت ۰۷:۰۰

دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵

ایران – بحرین - ساعت ۰۹:۰۰

سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ایران – کره جنوبی - ساعت ۱۲:۰۰

چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵

ایران – قزاقستان - ساعت ۰۷:۰۰