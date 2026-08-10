به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هندبال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از ۲۸ شهریور لغایت ۷ مهرماه سال جاری به میزبانی شهر ناگویا در کشور ژاپن برگزار خواهد شد و هندبالیستهای کشورمان در گروه B این رقابتها که با حضور مدعیانی پرتعداد گروه دشواری به نظر میآید، قرار گرفتهاند.
تیم ملی هندبال مردان ایران در این گروه با تیمهای کره جنوبی، کویت، بحرین و قزاقستان همگروه است.
بر این اساس، کمیته برگزاری مسابقات تقویم و برنامه زمانبندی دقیق دیدارها را اعلام کرده است و تیم ملی هندبال ایران باید طبق برنامه زیر به مصاف رقبای خود برود:
شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
ایران – کویت - ساعت ۰۷:۰۰
دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
ایران – بحرین - ساعت ۰۹:۰۰
سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
ایران – کره جنوبی - ساعت ۱۲:۰۰
چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵
ایران – قزاقستان - ساعت ۰۷:۰۰
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