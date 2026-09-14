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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

با حضور اهالی هندبال؛

تیم ملی هندبال ایران بدرقه و راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شد

تیم ملی هندبال ایران بدرقه و راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شد

مراسم بدرقه تیم ملی هندبال مردان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه تیم ملی هندبال ایران با حضور مسئولین فدراسیون و اهالی این رشته در سالن آکادمی کمیته المپیک برگزار شد. این آئین با حضور علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، استاندار کرمان، مدیران، مربیان باشگاهها و داوران حاضر در لیگ برتر سال جاری و جمعی از پیشکسوتان برگزار گردید.

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در این مراسم گفت: تیم، تیم جوانی است که راهی بازیهای آسیایی می شود . فاصله تیم ها در آسیا کم شده و هفت هشت تیم فاصله اندکی باهم دارند و امیدواریم بچه ها تلاش کنند و بتوانند به عنوان نمایندگان خوب کشورمان نتیجه لازم را کسب کنند.

وی افزود: در بحث ناگویا یک فرآیند ترسیم شده بود که تیم ها براساس مقام آوری اعزام شوند که با ورود وزیر ورزش و جوانان که ویژه به هندبال نگاه کردند ، حمایت کرده و دفاع کردند که هندبال باید در بازیها حضور۹ داشته باشد. از کمیته المپیک هم تشکر کنیم که حمایت خوبی از تیم داشتند. بچه ها در سه رقابت بین المللی سال قبل مدال گرفتند و اگر بچه ها تلاش کنند کسب مدال دور از دسترس نیست.

محمد سیاوشی دروازه بان و کاپیتان تیم ملی گفت: این دوره تیم جوانی داریم، امیدواریم با انرژی هایی که می گیریم و حمایت هایی که می شویم نتیجه بگیریم. دوست داریم با مدال برگردیم سخت است اما تلاش می کنیم با مدال برگردیم که در این صورت آینده درخشانی در انتظار هندبال خواهد بود.

در ادامه ضمن تقدیر از خانواده شهید صالحی از ورزشکاران کشور، اعضای تیم ملی یک توپ امضاء شده را به خانواده و فرزندان این شهید اهداء کردند.

در پایان تیم ملی با بدرقه حاضرین سالن را ترک کرد و راهی فرودگاه بین المللی امام خمینی شد . این تیم امشب تهران را به مقصد ناگویا ترک می کند.

کد مطلب 6947100

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